25 Ago 2025 21:15 - US Open

US Open, day-2: i risultati del singolare maschile

di Redazione

A. Brooksby vs A. Vukic
[Q] F. Passaro vs [24] F. Cobolli
[31] G. Diallo vs D. Dzumhur
J. Munar vs [LL] J. Faria
Z. Bergs b. C-h. Tseng 6-3 6-4 6-3
A. Walton b. [22] U. Humbert 6-4 7-6(4) 5-7 6-1
[Q] C. Wong b. A. Kovacevic 6-4 7-5 7-6(4)
[LL] J. Duckworth vs [WC] T. Boyer
[Q] D. Prizmic vs [16] A. Rublev
[9] K. Khachanov vs [WC] N. Basavareddy
H. Dellien vs K. Majchrzak
C. Norrie b. S. Korda 7-5 6-4 rit.
F. Comesana vs [28] A. Michelsen
[17] F. Tiafoe vs Y. Nishioka
[Q] M. Damm b. [WC] D. Blanch 6-3 6-4 6-4
[Q] J-L. Struff vs M. McDonald
B. van de Zandschulp vs [11] H. Rune
J. Fonseca b. M. Kecmanovic 7-6(3) 7-6(5) 6-3
[Q] L. Harris b. S. Baez 6-3 7-5 6-4
R. Collignon vs [LL] D.E. Galan
S. Ofner vs [12] C. Ruud
M. Bellucci vs J. Shang
R. Opelka vs [2] C. Alcaraz

