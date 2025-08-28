Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
28 Ago 2025 20:52 - Senza categoria
Ostapenko-Townsend, lite furiosa: “Ti aspetto fuori dagli Usa”, “Non sai perdere”
di Redazione
“Non hai classe, sei maleducata: vediamo cosa succede fuori dagli Stati Uniti. Ti aspetto”. È lite a fine match, nel secondo turno degli US Open femminili, tra la lettone Jelena Ostapenko e l’americana Taylor Townsend, che l’aveva battuta 7-5 6-1. Al momento del saluto finale, l’ex campionessa del Roland Garros non ha stretto la mano alla vincitrice e ha aperto sotto gli occhi del giudice di sedia una viva discussione, col dito puntato verso l’americana e il rimprovero per alcuni atteggiamenti in campo. “Mi ha detto che non ho classe e non ho educazione – ha raccontato poi Townsend – e che aspetta di vedere cosa succede quando ci incontriamo fuori dagli Usa. Onestamente non vedo l’ora perché l’ho già battuta in Canada ed è fuori dagli Stati Uniti… Vedremo cosa avrà da dire. Il fatto è che certe persone non sanno proprio perdere”.
“Non sono razzista, ma non ho mai visto nulla di così irrispettoso”. Ostapenko ha risposto così, sul suo profilo social, alle accuse di razzismo dopo la lite con Townsend. “Wow, quanti messaggi ho ricevuto in cui mi si accusa di essere razzista. Non sono mai stata razzista in vita mia e rispetto tutte le nazioni e i popoli del mondo, per me non importa da dove vieni – scrive la lettone -. Ci sono alcune regole nel tennis e purtroppo, quando il pubblico è dalla tua parte, non puoi usarlo in modo irrispettoso verso l’avversaria. Sfortunatamente, provenendo da un paese così piccolo, non ho un grande sostegno né la possibilità di giocare in patria. Ho sempre amato giocare negli Stati Uniti e agli US Open, ma è la prima volta che qualcuno affronta una partita in modo così irrispettoso”.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]