Paolini, nuova bruciante sconfitta: Ito vince salvando match point

Jasmine Paolini non esce dal periodo negativo e all’esordio del WTA 1000 di Montreal è già eliminata. La sconfitta è abbastanza simile nelle dinamiche a quella di Wimbledon, con una rimonta subita contro un’avversaria ampiamente alla sua portata e dove ha smarrito ogni cenno positivo da una posizione di vantaggio significativa. Stavolta, però, ha pure mancato un match point con la palla sul suo dritto e il colpo a tradirla.

Un 2-6 7-5 7-6(5) che fa malissimo al morale dopo un paio di mesi complicati soprattutto a livello psicologico, perché dal primo turno a Parigi si è vista una Paolini sempre più nervosa, con anche momenti in campo non usuali come le polemiche di Bad Homburg e il nuovo cambio di allenatore quando fino a marzo di quest anno aveva avuto un unico punto di riferimento, Renzo Furlan, in circa 10 anni di carriera.

Ha scelto Federico Gaio, ex tennista ATP, per guidarla fino allo US Open e il primo appuntamento è stato molto negativo. Pur vincendo, una volta giunta al terzo set, non avrebbe avuto molto di positivo da raccogliere visto come era andato male il secondo parziale dove era avanti 4-1 e ha finito per perderlo con una brutta serie conclusiva di 11 punti a 1 e commettendo 31 errori non forzati. Uno di questi, purtroppo per lei, sul 5-4 e match point: in risposta, dopo un palla angolata, ha avuto la chance enorme sulla racchetta ma il dritto lungolinea è uscito. Uno dei tanti non forzati di quel momento in cui ha avuto tante e continue occasioni eppure perdeva game su game. 40-15 sul 4-2, 40-15 sul 4-3, 40-30 sul 5-4.

Più che i numeri in sé, Jasmine sembrava in totale controllo di una partita spenta e senza vere emozioni finché quel calo di attenzione e intensità non l’ha trascinata, come a Wimbledon, in una fase dove attaccava e andava fuori giri, si lanciava a rete ma non aveva più fiducia. Ito, con un tennis molto anomalo nel circuito attuale e un dritto in slice di pura mano e istinto, non bellissimo da vedere per come sembri non aiutarsi con le gambe ma estremamente fastidio da rigiocare se il braccio non è deciso sulla palla. E così Jasmine, pur con tutto a favore, ha perso. Il parziale di 11 punti consecutivi di Ito dal match point al 6-5 40-0 sono mazzate pesanti, e il terzo dove comunque ha avuto chance di rispondere nuovamente per chiudere la partita sul 5-4 è stato una conseguenza di questo stato d’animo che dal trionfo al Foro Italico è divenuto sempre più inquieto. Serve quantomai una scossa, almeno per trovare un segnale positivo ora che sembra regnare tanta confusione e frustrazione.

