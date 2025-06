Ranking ATP/WTA: Shelton top ten, Fritz e Zheng n. 4. Balzo Maria

Ben Shelton debutta nella top ten del ranking ATP. La semifinale raggiunta nel “250” di Stoccarda consente al ventiduenne di Atlanta di salire oggi dal dodicesimo al decimo posto (+ 2).

Per soli trenta punti (3170 a 3140) Shelton si mette alle spalle Daniil Medvedev, che a ‘s-Hertogenbosch non è andato oltre i quarti e resta undicesimo. Scende a quota 3085 Alex de Minaur (dodicesimo; – 2), il quale non è sceso in campo ma nella corrispondente settimana dell’anno scorso si era imposto in Olanda.

Con Shelton tornano a essere tre gli statunitensi contemporaneamente nell’élite mondiale. Non accadeva da diciannove anni: il 17 aprile 2006 i protagonisti erano Andy Roddick n. 4, James Blake n. 7 e Andre Agassi n. 10. Assieme a Ben, oggi, figurano Taylor Fritz (quarto) e Tommy Paul (ottavo).

Dopo essere retrocesso al numero 7 al termine del Roland Garros, Fritz ritorna ai piedi del podio, guadagnando tre posizioni. Il ventisettenne di San Diego, impostosi a Stoccarda battendo in finale Sascha Zverev, sopravanza Novak Djokovic (che rimane quinto), Jack Draper (sesto; – 2; dodici mesi or sono era stato lui a sbancare l’evento tedesco) e Lorenzo Musetti (settimo; – 1).

Più giù, si mette in luce il ventitreenne canadese Gabriel Diallo (44; + 11), che, grazie al titolo ottenuto nel “250” di ‘s- Hertogenbosch, il primo in carriera nel Tour maggiore, esordisce fra i cinquanta. Bene anche il finalista, il belga Zizou Bergs (49; + 14).

Tra gli italiani, dietro a Jannik Sinner, che inizia la cinquantaquattresima settimana in vetta (una in più rispetto al primo regno di Djokovic tra 2011 e 2012), e a un Lorenzo Musetti, come detto, in lieve calo, Flavio Cobolli, pur senza giocare, ritocca di nuovo il primato personale: ventiquattresimo (+ 1).

Abbiamo poi Matteo Berrettini (33; – 5), Matteo Arnaldi (41; 0), Lorenzo Sonego (46; – 1) e Luciano Darderi (56; – 8), Mattia Bellucci (72; 0) e Luca Nardi (94; + 4).

Oltre il centesimo posto, alle spalle di Fabio Fognini (127; – 10) e Matteo Gigante (133; – 3), si issa Andrea Pellegrino (136; + 37), che ha fatto suo il titolo nel Challenger di Perugia. Il ventottenne di Bisceglie eguaglia così il proprio record, stabilito il 26 settembre di tre anni fa.

Tra i duecento figurano, inoltre, Francesco Passaro (143; – 2) e Federico Arnaboldi (185; – 2).

Nel ranking WTA si registra un movimento in top five. Grazie al piazzamento in semifinale nel “500” di Londra, la cinese Qinwen Zheng strappa la quarta piazza a Jasmine Paolini, stabilendo il nuovo career high.

Alle spalle dell’azzurra risale l’altra semifinalista al Queen’s Club, Madison Keys (sesta; + 2), che sorpassa in un colpo solo sia Mirra Andreeva (settima; – 1) sia Iga Swiatek (ottava; – 1).

In chiusura di élite mondiale, Emma Navarro, spintasi ai quarti nel medesimo torneo, sottrae la decima posizione a Paula Badosa.

Tra le venti si registra il nuovo record personale della statunitense Amanda Anisimova (13; + 2), finalista a Londra.

Il torneo sull’erba britannica è stato vinto dalla sorprendente Tatjana Maria, che era partita dalle qualificazioni. La tedesca, classe 1987, mette a segno un sontuoso + 43, passando dal n. 86 al n. 43. Il suo best ranking è il n. 42, risalente al gennaio dell’anno scorso.

Bene anche la rumena Elena-Gabriela Ruse (58; + 22), spintasi al match clou nel “250” di ‘s-Hertogenbosch, sempre iniziando il percorso dal tabellone preliminare.

Da tenere d’occhio la diciassettenne statunitense di origini serbe Iva Jovic (89; + 26), che, grazie al successo nel “125” di Ilkley, fa breccia tra le prime cento.

Brillano, inoltre, Nuria Parrizas Diaz (85; + 19) impostasi nel “125” di Valencia, Mayar Sherif (88; + 20), vincitrice della prova ITF W100 di Biarritz, e Anastasia Zakharova (93; + 18), giunta al secondo turno a Londra dalle quali.

Per quanto riguarda le italiane, dietro a Paolini troviamo Lucia Bronzetti (59; + 2), Elisabetta Cocciaretto (105; + 18 con la semifinale a ‘s-Hertogenbosch), Lucrezia Stefanini (161; – 11), Nuria Brancaccio (186; – 4) e Martina Trevisan (189; – 8).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Taylor Fritz (+ 3), 5 Novak Djokovic, 6 Jack Draper (- 2), 7 Lorenzo Musetti (- 1), 8 Tommy Paul, 9 Holger Rune, 10 Ben Shelton (+ 2).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Coco Gauff, 3 Jessica Pegula, 4 Qinwen Zheng (+ 1), 5 Jasmine Paolini (- 1), 6 Madison Keys (+ 2), 7 Mirra Andreeva (- 1), 8 Iga Swiatek (- 1), 9 Emma Navarro (+ 1), 10 Paula Badosa (- 1).

