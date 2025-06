Errani e Paolini da urlo: la coppia torna in finale al Roland Garros Le azzurre travolgono Andreeva e Shnaider con un clamoroso 6-0 6-1

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno la finale del doppio femminile al Roland Garros. Le azzurre hanno battuto in semifinale le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che avevano superato anche nel match per l’oro olimpico a Parigi 2024, col punteggio di 6-0 6-1. Un match senza storia in cui le italiane hanno dominato dal primo all’ultimo punto. Errani e Paolini affronteranno per il titolo la kazaka Anna Kalinina e la serba Aleksandra Krunic, che nell’altra semifinale hanno sconfitto 6-7 6-3 7-5 la norvegese Ulrikke Eikeri e la giapponese Eri Hozumi. Per il duo azzurro è la seconda finale Slam dopo quella giocata un anno fa proprio a Parigi, persa in due set contro la coppia Gauff-Siniakova. Errani ha l’opportunità di mettere a segno una clamorosa doppietta, avendo già vinto ieri il torneo di doppio misto in coppia con Andrea Vavassori: è dal 2015 che una giocatrice non conquista il titolo al Roland Garros sia in doppio che in doppio misto, l’ultima a riuscirci fu la statunitense Bethanie Mattek-Sands, trionfatrice dieci anni fa in coppia con Lucie Safarova e Mike Bryan.

