Serie B2: una vittoria e una sconfitta per il Ct Ceriano nelle prime due giornate

Ceriano Laghetto – È iniziato con una sconfitta, seguita dal pronto riscatto coi primi tre punti stagionali, il campionato di Serie B2 maschile del Club Tennis Ceriano, impegnato in due incontri tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Nella giornata d’esordio, sulla terra battuta del Circolo Tennis Trento, a prevalere è stata la formazione di casa, promossa con un 4-2 figlio della migliore partenza, che li ha visti capaci di portarsi sul 3-0. Nei primi singolari del duello, Christian Fellin ha battuto Alessio Zanotti per 7-6 6-3, mentre Pietro Pecoraro ha rimontato Mattia Rossi, imponendosi per 4-6 6-4 6-4. Poi, il colombiano-spagnolo Adria Soriano Barrera, numero uno del Ctc, ha lottato per tre ore e mezza contro Peter Heller, ma a risultare vittorioso è stato il trentaduenne tedesco, passato per 4-6 6-4 7-6. A muovere il punteggio per il Ct Ceriano ci ha pensato Tobia Baragiola Mordini, classe 2006, che ha sconfitto per 6-4 6-3 il più esperto padrone di casa Eugenio Candioli, per poi fare il bis in doppio a fianco di Soriano Barrera, grazie al successo per 6-4 6-2 ai danni di Candioli e Pecoraro. Tuttavia, la giornata perfetta del giovane del vivaio del CTC non è bastata a evitare la vittoria trentina, perché nell’altro doppio il duo Fellin/Heller ha beffato in rimonta la coppia Zanotti/Rossi, vincendo due tie-break consecutivi per imporsi col punteggio di 4-6 7-6 10/7.