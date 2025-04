Ranking ATP/WTA: Musetti, top ten a un passo. Alcaraz torna n. 2

A un passo dalla top ten. La splendida cavalcata fino al match clou del Master 1000 di Monte-Carlo porta Lorenzo Musetti ad appena quindici punti dall’ingresso nell’élite del ranking ATP.

Lorenzo sale infatti dal sedicesimo all’undicesimo posto (+5) e i suoi 3200 punti lo pongono ora subito dietro a Casper Ruud (decimo; – 3), che ne conta 3215, non avendo difeso la finale di dodici mesi or sono (il norvegese è uscito negli ottavi).

Fin qui il carrarino aveva come miglior piazzamento il numero 15, raggiunto il 26 giugno 2023. Con l’undicesima piazza, tra gli italiani di sempre, fa già meglio di Paolo Bertolucci, che fu al massimo dodicesimo (il 23 agosto 1973, data della prima classifica ATP).

Se avesse conquistato il titolo, Musetti sarebbe balzato addirittura in settima posizione. Già dalla prossima settimana – considerando che per restargli davanti Ruud dovrà confermare il successo nel “500” di Barcellona – Lorenzo avrà la chance concreta di diventare il sesto azzurro dell’era computerizzata capace di entrare in top ten, dopo Adriano Panatta (best ranking, quarto nel 1976), Corrado Barazzutti (settimo nel 1978), Fabio Fognini (nono nel 2019), Matteo Berrettini (sesto nel 2022) e Jannik Sinner (primo nel 2024).

Mentre quest’ultimo guarda tutti dall’alto per la quarantacinquesima settimana consecutiva, cambia il nome del suo più diretto inseguitore. Torna, infatti, sul secondo gradino del podio (e, al contempo, si issa in vetta alla Race superando proprio Jannik) Carlos Alcaraz, trionfatore sulla terra monegasca. Lo spagnolo scavalca Alexander Zverev, eliminato, al proprio debutto, da Berrettini. L’ultima edizione della graduatoria con Carlitos al n. 2 era stata quella diramata lo scorso 28 ottobre.

Nell’élite mondiale salgono Alex de Minaur (settimo; + 3), arrivato in semifinale, e Andrey Rublev (ottavo; + 1). Vi rientra Daniil Medvedev (nono; + 2), il quale sfrutta i netti cali dei protagonisti dell’ultimo atto del 2024.

Se, come detto, Ruud scivola al n. 10, ben più consistente è la discesa dell’ex campione in carica Stefanos Tsitsipas, eliminato nei quarti: il greco crolla in un colpo solo dall’ottavo al sedicesimo posto (- 8). Tsitsipas, che vanta un primato personale al numero 3 (stabilito il 9 agosto di quattro anni fa), figurava ininterrottamente tra I primi quindici dal 5 novembre del 2018 (n. 15).

Continua, intanto, a migliorare se stesso il francese Arthur Fils (14; + 1), che si è spinto nei quarti, come già gli era riuscito nei primi due Master 1000 stagionali.

Torna fra i trenta Alejandro Davidovich Fokina (30; + 12), sorprendente finalista nel Principato tre stagioni fa: stavolta l’iberico si è fermato al penultimo atto.

Più giù, bene il tedesco Daniel Altmaier (68; + 16), negli ottavi dopo essere partito dalle qualificazioni.

Restano ben sette gli azzurri tra i migliori cinquanta. Dopo Sinner e Musetti abbiamo, infatti, Matteo Berrettini (33; + 1), Flavio Cobolli (36; 0), Matteo Arnaldi (42; – 2), Lorenzo Sonego (44; – 3) e Luciano Darderi (47; + 1).

Seguono Mattia Bellucci (67; – 1) e Francesco Passaro (98; 0). Esce dai cento Luca Nardi (102; – 9): dietro di lui troviamo Fabio Fognini (114; – 1) e Matteo Gigante (200; + 6), che rientra nei duecento.

Nulla si muove nei piani alti del ranking WTA, con il circuito maggiore fermo per la Billie Jean King Cup. Le prime cinquanta posizioni restano esattamente come lunedì scorso.

Tra le italiane, Jasmine Paolini si conferma sesta. Alle spalle della toscana figurano Lucia Bronzetti (58; + 1), Elisabetta Cocciaretto (89; 0), Martina Trevisan (148; – 2), Lucrezia Stefanini (151; – 2) e Sara Errani (152; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz (+ 1), 3 Alexander Zverev (- 1), 4 Taylor Fritz, 5 Novak Djokovic, 6 Jack Draper, 7 Alex de Minaur (+ 3), 8 Andrey Rublev (+ 1), 9 Daniil Medvedev (+ 2), 10 Casper Ruud (- 3).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Madison Keys, 6 Jasmine Paolini, 7 Mirra Andreeva, 8 Qinwen Zheng, 9 Paula Badosa, 10 Elena Rybakina.

