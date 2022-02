ATP: Fognini rimonta Carreno a Rio, Seppi ko a Delray Beach

Dopo quasi tre ore di battaglia, Fabio Fognini centra la qualificazione ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il ligure batte in rimonta col punteggio di 5-7 6-4 6-3 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, sua vera e propria bestia nera: 7-1 i precedenti prima del match in Brasile, con Fognini che aveva perso tutti e quattro gli incontri disputati sulla terra. Grazie a una prova di grande intensità degna del “Fogna” dei bei tempi e 53 vincenti, l’azzurro avanza ai quarti e sfiderà Federico Coria. L’argentino ha eliminato in tre set Fernando Verdasco dopo una lunga maratona; Pablo Andujar invece ha vinto il derby iberico con Albert Ramos e Diego Schwartzman ha lasciato appena due giochi a Pedro Martinez. Questa sera il debutto di Matteo Berrettini, prima testa di serie del torneo, opposto al tennista di casa Thiago Monteiro. In campo anche Lorenzo Sonego che affronta Miomir Kecmanovic cercando la rivincita del match perso a Melbourne.

Si è fermato agli ottavi invece il cammino di Andreas Seppi nel torneo di Delray Beach: l’altoatesino saluta il 250 americano con la sconfitta per 7-5 6-3 contro Sebastian Korda. Rammarico per Seppi per l’andamento del primo set, con l’azzurro avanti di un break per due volte e al servizio per chiudere il parziale sul 5-4. Korda è stato bravo a ribaltare la situazione vincendo tre giochi consecutivi, poi nel secondo set ha preso subito il largo non dando chance all’italiano. Seppi si sposterà adesso in Messico e prenderà parte alle qualificazioni del torneo di Acapulco. Korda invece si prepara ad affrontare il numero 1 Cameron Norrie nei quarti: il britannico ha battuto 6-3 7-5 il tedesco Oscar Otte. L’altro quarto della parte alta del tabellone invece vedrà di fronte Tommy Paul e Stefan Kozlov. Il primo ha demolito l’uzbeko Denis Istomin con un netto 6-2 6-0, mentre l’ex promessa del tennis a stelle e strisce (esordì a livello ATP a soli 15 anni) si è sbarazzato di Steve Johnson vincendo 6-1 6-3.