Cinque 1000 di fila: nessuno come Sinner

Jannik Sinner trionfa per la prima volta in carriera al torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 8.235.540 euro). L’altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in finale il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e 2 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57 minuti. Per Sinner si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia e del 28° titolo in carriera. Dalla settimana prossima Sinner sarà impegnato agli Internazionali Bnl d’Italia, unico Masters 1000 che manca alla sua straordinaria collezione di trofei.

Quella del 24enne altoatesino è stata una prestazione semplicemente perfetta: ha dominato la finale dall’inizio alla fine, senza lasciare alcuna chance al malcapitato 29enne di Amburgo. Straordinaria l’efficacia alla battuta, con il 93% di punti vinti sulla prima e nessuna palla break concessa.

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