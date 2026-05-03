Cinque 1000 di fila: nessuno come Sinner

Dal 1999 a oggi, la durata media di un match del Grande Slam maschile è aumentata di oltre mezz’ora, un incremento del 23,4% che non si spiega solo con l’ascesa dei giocatori di fondo campo o con le superfici più lente: racconta una trasformazione profonda del tennis professionistico, in cui la resistenza fisica ha progressivamente […]
Jannik Sinner trionfa per la prima volta in carriera al torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 8.235.540 euro). L’altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in finale il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e 2 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57 minuti. Per Sinner si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia e del 28° titolo in carriera. Dalla settimana prossima Sinner sarà impegnato agli Internazionali Bnl d’Italia, unico Masters 1000 che manca alla sua straordinaria collezione di trofei.
Quella del 24enne altoatesino è stata una prestazione semplicemente perfetta: ha dominato la finale dall’inizio alla fine, senza lasciare alcuna chance al malcapitato 29enne di Amburgo. Straordinaria l’efficacia alla battuta, con il 93% di punti vinti sulla prima e nessuna palla break concessa.
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