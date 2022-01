Italiani in Australia: fuori anche Sonego, bravo Caruso

Ultimi fuochi prima dell’Australian Open e pattuglia italiana naturalmente sempre più esigua. Oggi c’erano Moroni e Caruso impegnati nel secondo turno delle qualificazioni dello Slam australiano e Lorenzo Sonego nei quarti di Sydney. Purtroppo il piemontese è incappato nella testa di serie numero 1 del torneo, Aslan Karatsev, chiamato a confermare l’incredibile semifinale dello scorso anno a Melbourne. Sonego è stato già bravo a vincere il secondo set, perché nel primo e nel terzo è stato travolto dal russo. Ha lottato Lorenzo, davvero ammirevole per come ha tenuto con i denti il secondo e per come ha tentato di resisterne nel terzo, ma semplicemente l’altro era più forte.

Andata male anche a Gian Marco Moroni, che ha racimolato la miseria di 4 game contro Taro Daniel. Era pure andato avanti 3-2 e servizio Moroni, ma da lì in poi ha subito un parziale di 10 game a 1.

Bravo invece Caruso, che battendo di misura Ficovich è approdato all’ultimo turno di qualificazione, dove troverà proprio Taro Daniel. In gara ci sono ancora anche Giannessi, che sarà impegnato contro Hanfmann; Cobolli, che non un impegno semplice contro Etcheverry; e Fabbiano, che dovrà vedersela con Gomez.

Qualificazioni Australian Open

Secondo turno

T. Daniel b. G.M. Moroni 6-3 6-1

S. Caruso b. J. P. Ficovich 7-5 7-6(5)

ATP Sydney

Quarti di finale

[1] A. Karatsev b. [5] L. Sonego 6-2 3-6 6-2

[3] D. Evans vs [SE] M. Cressy

[4] R. Opelka b. B. Nakashima

[WC] A. Murray b. [8] D. Goffin 6-2 rit.