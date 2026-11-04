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04 Nov 2026 07:31 - ATP
Corsa alle finals: dopo Cobolli, potrebbe toccare a FIls. Paul quasi fuori, Djokovic spera
di Roberto Salerno
Come anticipato ieri sera Flavio Cobolli è il quinto qualificato al Masters di fine anno. La sconfitta di Rafael Jodar, evidentemente stremato, ha reso di fatto impossibile che i 3690 punti Cobolli siano superati da più di 3 giocatori. Guardiamo la classifica, togliendo Davidovich Fokina, Lehečka e Nakashima, che uscendo oggi dal torneo non hanno più nessuna possibilità.
Arthur Fils 3535
Frances Tiafoe 3430
Rafael Jodar 3234
Alex de Minaur 3170
Novak Djokovic 2940
Taylor Fritz 2900
Tommy Paul 2775
Se oggi de Minaur batte Etcheverry, Jodar sarà fuori da Torino, riflettori quindi puntati sulla rincorsa di Djokovic. Il serbo, che ha battuto in rimonta Vacherot, ha un turno più che abbordabile contro Hijkata e poi con tutta probabilità dovrà affrontare de Minaur ai quarti. Dovesse batterlo, la finale sarebbe per lui sufficiente per arrivare a Torino, a condizione di non perderla contro Fritz. Se oggi perdesse Tiafoe contro Halys invece, la finale sarebbe sufficiente a prescindere. Stesso discorso per Fritz. La sconfitta di de Minaur ai quarti (o di Tiafoe domani) lo qualificherebbe con la semplice finale, a condizione di non giocarla contro Djokovic. Insomma, la vera corsa sembra ridotta a questo quartetto, Fils rischia qualcosa ma se riuscisse a vincere le sue due partite sarebbe irraggiungibile. Paul, l’ultimo del gruppetto, dovrebbe lasciare già oggi o più probabilmente domani, quando magari proverà a far fuori Tiafoe e regalarsi altre 24 ore di speranza.
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