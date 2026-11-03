Flavio Cobolli si qualifica per le Finals di Torino!

Flavio Cobolli entra nella storia del tennis italiano e corona una stagione straordinaria con il traguardo più prestigioso: la qualificazione alle Nitto Atp Finals di Torino. Il romano, 24 anni, sarà uno degli otto protagonisti del torneo che riunisce gli otto migliori giocatori del mondo, in programma dal 15 al 22 novembre alla Inalpi Arena. Un’impresa che certifica la sua definitiva consacrazione ai vertici del tennis internazionale e premia un 2026 vissuto da protagonista, con una continuità di rendimento che gli ha permesso di conquistare un posto nell’élite del circuito.

Il percorso – Per Cobolli non si tratta soltanto di una qualificazione, ma di un ingresso in un club esclusivo. Diventa infatti il quarto tennista italiano della storia a partecipare alle Finals in singolare, dopo Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

Il pass è arrivato grazie alla vittoria di Casper Ruud contro Rafael Jodar al Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo utile per accumulare punti nella corsa a Torino. Cobolli, numero 6 della Race (quinto, se si esclude l’infortunato Jannik Sinner), ha potuto così festeggiare la certezza matematica della qualificazione senza nemmeno scendere in campo. Il romano, infatti, è stato costretto a saltare l’appuntamento parigino per un infortunio, ma il vantaggio accumulato durante la stagione si è rivelato sufficiente per blindare il traguardo.

Le Finals – Cobolli diventa il quinto qualificato per il torneo dei maestri, dopo il numero uno del mondo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev.. Restano tre caselle da riempire, con tanti giocatori ancora in corsa. In questo momento sono dentro anche Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar, ma dietro di loro sperano ancora Alex de Minaur, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Tommy Paul, rigorosamente in ordine.

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