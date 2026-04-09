WTA, forfait di Sabalenka a Stoccarda

Reduce dal Sunshine Double, Aryna Sabalenka ha dovuto dare forfait al torneo WTA 500 di Stoccarda al via lunedì prossimo. La numero 1 del mondo ha citato un infortunio come causa della sua assenza da un torneo a cui ha sempre tenuto a partecipare dal 2021, non avendo mai saltato alcuna edizione delle ultime cinque e avendo raggiunto la finale (sempre sconfitta) in quattro edizioni.

Negli anni, con le sconfitte all’ultimo atto che aumentavano, quella di vincere a Stoccarda era diventata una sorta di piccola grande ossessione per lei e pure nel 2025, quando venne travolta contro Aljona Ostapenko, non riusciva a nascondere la profonda delusione che aveva quasi rinnegando a più non posso di aver passato un’ora e mezza in campo dove le uniche chance che aveva per rimanere agganciata al ritmo (folle) della lettone erano corse e rincorse a cui non è più tanto abituata.

Così, col suo infortunio (e il forfait in precedenza di Zheng Qinwen) a beneficiare è Magdalena Frech (assieme ad Alexandra Eala) per entrare nel main draw. Elena Rybakina, al momento, sembra destinata ad avere la testa di serie numero 1 con Coco Gauff e Iga Swiatek subito dietro. La numero 4, rilevante nell’ordine del tabellone perché con un bye all’esordio, sarebbe Elina Svitolina mentre Jasmine Paolini, impegnata nel fine settimana per il playoff di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, è al momento numero 5 (e unica italiana attesa nel tabellone principale).

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