WTA, forfait di Sabalenka a Stoccarda

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
Reduce dal Sunshine Double, Aryna Sabalenka ha dovuto dare forfait al torneo WTA 500 di Stoccarda al via lunedì prossimo. La numero 1 del mondo ha citato un infortunio come causa della sua assenza da un torneo a cui ha sempre tenuto a partecipare dal 2021, non avendo mai saltato alcuna edizione delle ultime cinque e avendo raggiunto la finale (sempre sconfitta) in quattro edizioni.
Negli anni, con le sconfitte all’ultimo atto che aumentavano, quella di vincere a Stoccarda era diventata una sorta di piccola grande ossessione per lei e pure nel 2025, quando venne travolta contro Aljona Ostapenko, non riusciva a nascondere la profonda delusione che aveva quasi rinnegando a più non posso di aver passato un’ora e mezza in campo dove le uniche chance che aveva per rimanere agganciata al ritmo (folle) della lettone erano corse e rincorse a cui non è più tanto abituata.
Così, col suo infortunio (e il forfait in precedenza di Zheng Qinwen) a beneficiare è Magdalena Frech (assieme ad Alexandra Eala) per entrare nel main draw. Elena Rybakina, al momento, sembra destinata ad avere la testa di serie numero 1 con Coco Gauff e Iga Swiatek subito dietro. La numero 4, rilevante nell’ordine del tabellone perché con un bye all’esordio, sarebbe Elina Svitolina mentre Jasmine Paolini, impegnata nel fine settimana per il playoff di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone, è al momento numero 5 (e unica italiana attesa nel tabellone principale).
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]