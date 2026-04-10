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10 Apr 2026 17:11 - ATP
Sinner troppo forte per Auger-Aliassime, semifinale a Montecarlo
di Roberto Bartolozzi
Match poco spettacolare quello tra il nostro portacolori e il canadese Félix Auger-Aliassime, conclusosi con un ordinato 6-3 6-4 a favore di Jannik Sinner. L’avvio è stato caratterizzato da ritmo blando ed errori su entrambi i fronti, qualcuno in più da parte di Auger-Aliassime, che già nel secondo gioco ha concesso due palle break, annullate grazie a due servizi vincenti. Il break, tuttavia, è solo rinviato: sul 2-2 Sinner strappa la battuta all’avversario e incanala il set, chiuso poco dopo sul 6-3. Nel secondo parziale l’equilibrio è maggiore. Sinner, nel primo turno di battuta, fronteggia l’unica palla break dell’intero incontro, cancellata con una prima “chirurgica”. Sul 3-3 l’altoatesino alza sensibilmente il livello, giocando il miglior game di risposta della sfida: apre con una risposta di rovescio vincente — Auger-Aliassime “ha visto a malapena la palla passare” — quindi completa l’opera con uno smash tutt’altro che semplice e uno scambio tipico del suo repertorio, conquistando il break a zero. Da lì in avanti fila tutto liscio fino al 6-4 finale. Sinner ha offerto una prova solida, attenta e sufficientemente brillante, pur senza eccellere. Domani, però, servirà un ulteriore salto di qualità contro il tedesco Alexander Zverev, di nuovo avversario dell’italiano. Il bilancio dei precedenti sorride a Sinner (8-4), con Zverev a secco di successi dallo US Open 2023. Sulla terra, tuttavia, il tedesco resta un cliente scomodo, come confermato anche dal successo odierno contro l’emergente João Fonseca, giovane in rapida ascesa destinato a creare non pochi grattacapi nel prossimo futuro. Non resta che attendere per scoprire l’esito della prossima sfida.
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