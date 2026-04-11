Sinner, è finale! Battuto (ancora una volta) Zverev

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
È finale. Jannik Sinner liquida Alexander Zverev con autorevolezza e conquista l’ultimo atto del primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, imponendosi 6-1 6-4 in 1 ora e 22 minuti. Avvio travolgente dell’altoatesino: break immediato e raddoppio nel terzo gioco, fino al 4-0 in pochi istanti. Un timido sussulto del tedesco vale il 4-1, ma lo show dell’azzurro prosegue senza intoppi fino al 6-1, maturato in appena 35 minuti e 56 secondi. Nel secondo parziale “Sascha” appare più concentrato e l’equilibrio regge fino al 4-4. Proprio lì Sinner alza nuovamente i giri, dà la sensazione di aver controllato l’inerzia per tutta la durata dell’incontro e piazza lo strappo decisivo: 5-4, quindi break conclusivo sul servizio di Zverev per il 6-4. Adesso Jannik attende in finale il vincitore tra il monegasco Valentin Vacherot, autentica rivelazione del torneo, e l’eterno rivale Carlos Alcaraz. Tutto lascia presagire l’annunciata sfida tra il numero 1 e il numero 2 del mondo, epilogo ideale per il primo appuntamento “1000” dell’anno sulla terra rossa. Lo sapremo a breve.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]