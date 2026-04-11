Sinner, è finale! Battuto (ancora una volta) Zverev

È finale. Jannik Sinner liquida Alexander Zverev con autorevolezza e conquista l’ultimo atto del primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, imponendosi 6-1 6-4 in 1 ora e 22 minuti. Avvio travolgente dell’altoatesino: break immediato e raddoppio nel terzo gioco, fino al 4-0 in pochi istanti. Un timido sussulto del tedesco vale il 4-1, ma lo show dell’azzurro prosegue senza intoppi fino al 6-1, maturato in appena 35 minuti e 56 secondi. Nel secondo parziale “Sascha” appare più concentrato e l’equilibrio regge fino al 4-4. Proprio lì Sinner alza nuovamente i giri, dà la sensazione di aver controllato l’inerzia per tutta la durata dell’incontro e piazza lo strappo decisivo: 5-4, quindi break conclusivo sul servizio di Zverev per il 6-4. Adesso Jannik attende in finale il vincitore tra il monegasco Valentin Vacherot, autentica rivelazione del torneo, e l’eterno rivale Carlos Alcaraz. Tutto lascia presagire l’annunciata sfida tra il numero 1 e il numero 2 del mondo, epilogo ideale per il primo appuntamento “1000” dell’anno sulla terra rossa. Lo sapremo a breve.

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