BJK Cup: Italia sul 2-0 con Paolini e Cocciaretto, Finals a 1 punto

Tutto come da copione, senza nemmeno grandi patemi. L’Italia di Tathiana Garbin, bi-campionessa in carica alla Billie Jean King Cup, è sul 2-0 dopo la prima giornata contro il Giappone in una sfida che vede le ragazze italiane largamente favorite tra pubblico amico e fattore campo.

A Velletri, si sta giocando al circolo tennis ASD Colle degli Dei e prima Elisabetta Cocciaretto poi Jasmine Paolini hanno indirizzato (salvo apocalissi) la sfida in maniera ormai decisiva per la squadra italiana: 7-5 6-2 il punteggio della marchigiana contro Uchijima Moyuka e 6-3 6-1 per la nostra numero 1 contro Sakatsume Himeno. Domani, con inizio alle 11, Paolini sarà di nuovo in campo con Sara Errani per il doppio che vale anche il primo match point contro il duo nipponico composto da Aoyama Shuko e Hibino Nao. In caso di vittoria giapponese, ci sarebbero le rimanenti sfide tra numero 1 e numero 2.

Negli altri incontri dei playoff, è ben avviata anche l’Ucraina che dopo la prima giornata è sul 2-0 contro la Polonia, orfana di Iga Swiatek. Magda Linette non ha saputo vincere quel punto forse fondamentale per dare vera sorte alle padrone di casa (avrebbero dovuto esserlo le ucraine, ma per la situazione attuale hanno chiesto l’inversione del campo) ma Marta Kostyuk dopo il primo break che è valso anche il set d’apertura ha poi dilagato verso il 6-4 6-0 conclusivo, con Elina Svitolina che ha avuto vita facile contro Katarzyna Kawa (6-2 6-1). Avanti 2-0 in trasferta, e questa è una mezza sorpresa, anche la Gran Bretagna che ha avuto il sorteggio peggiore dovendo volare in Australia. Le britanniche però hanno pescato il jolly della diciassettenne Mika Stojsavljevic, impostasi 7-6(4) 7-5 contro Talia Gibson, recente protagonista nei due WTA 1000 di marzo. Harriet Dart, a seguire, ha fatto 2-0 col 4-6 6-3 6-3 ai danni di Kimberly Birrell.

Sull’1-1 le sfide in Kazakistan tra le padrone di casa e il Canada (Bianca Andreescu ha risposto a Yulia Putintseva), in Slovenia tra le balcaniche e la Spagna e sulle Alpi tra Svizzera e Repubblica Ceca, con Linda Noskova che ha ristabilito la parità dopo il successo in oltre tre ore di Belinda Bencic ad aprire la serie (contro Marie Bouzkova). Infine, ancora da concludersi la giornata in Belgio dove le padrone di casa sono sorprendentemente avanti 1-0 contro gli Stati Uniti grazie all’exploit iniziale di Hanne Vandewinkel che ha superato Iva Jovic 7-6 6-3.

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