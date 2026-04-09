Atp Monte Carlo, Sinner ai quarti ma la schiena…

Continua la corsa di Jannik Sinner nel Master 1000 di Montecarlo. Il n.2 del mondo, frenato durante il match da un problema alla schiena, supera in tre set col punteggio di 6-1 6-7 6-3 il ceco Tomas Machac, n. 53 della classifica mondiale, e accede ai quarti di finale.

“Non tutti i giorni possono essere perfetti, ma devo essere felice di avercela fatta”. Ero un pò stanco e spero di recuperare per i quarti, ogni giorno può cambiare e domani potrei giocare molto meglio”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver superato Tomas Machac agli ottavi di Montecarlo. “Nel secondo match non ho trovato la giusta energia, nonostante mi sentissi molto bene prima della partita. Domani non sarà facile, Auger-Aliassime sta giocando un gran tennis e io spero di essere pronto”.

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