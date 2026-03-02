Darderi Re di Santiago: il Cile incorona l’azzurro

[2] L. Darderi b. Y. Hanfmann 7-6(6) 7-5

Luciano Darderi a Santiago del Cile scrive un’altra pagina fondamentale della sua ascesa, conquistando il quinto titolo ATP della carriera. In una finale gestita con la freddezza di chi ha ormai l’abitudine a giocare per il trofeo, l’italo-argentino ha confermato la sua superiorità sulla terra battuta sudamericana. Il successo cileno non è che l’ultimo tassello di un mosaico che vede Darderi trasformarsi in un vero e proprio specialista dei tornei 250, capace di imporre il proprio ritmo e la propria intensità agonistica dall’inizio alla fine della settimana.

Il cammino a Santiago è stato un saggio di maturità tattica. Dopo aver regolato Baez con una prestazione solida e priva di sbavature, Darderi ha affrontato l’atto conclusivo contro Hanfmann con la consapevolezza dei propri mezzi, disinnescando ogni tentativo di rimonta avversaria. La chiave del match è stata ancora una volta la capacità di spingere con il dritto carichi di spin, costringendo il tedesco a colpire costantemente lontano dalla riga di fondo. Una vittoria che arriva al termine di una cavalcata fisica impressionante, dove la tenuta atletica di Luciano ha fatto la differenza nei momenti di massima tensione del secondo set.

Con cinque titoli in bacheca, la dimensione di Darderi cambia radicalmente. Non è più il giovane in cerca di conferme dopo l’exploit di Cordoba, ma un giocatore che ha imparato a vincere con continuità, sfruttando appieno le superfici e le condizioni a lui più congeniali. Il ranking ora parla chiaro e lo pone in una posizione di privilegio in vista della stagione europea su terra. La sfida, adesso, sarà trasportare questa striscia vincente nei tornei di categoria superiore, dove il livello medio si alza, ma nei quali Luciano arriverà con la fiducia di chi sa perfettamente come si chiude una finale.

Dalla stessa categoria