Sinner ritorna alla vittoria

C’era una certa curiosità non tanto per il risultato quanto per verificare a che punto è Jannik Sinner, tornato in campo 17 giorni dopo l’incredibile sconfitta di Melbourne contro Novak Djokovic. La prima sensazione è che con avversari come Machac la “macchina da guerra” va avanti con il pilota automatico. L’avvio del match è stato un monologo brutale. Sinner ha imposto un ritmo insostenibile fin dalle prime battute, chiudendo la prima frazione sul 6-1 in una manciata di minuti. La palla di Jannik sembrava pesare il doppio di quella dell’avversario: ogni dritto lungolinea funzionava come un bisturi e quindi non di sola potenza si è trattato, ma anche una buona gestione degli spazi che ha costretto il ceco a una difesa poco convinta e rapidamente alla resa.

Nel secondo set, Machac ha provato qualcosa in più cercando di variare il gioco e alzando la percentuale di prime palle. Ha così potuto salvare l’onore ma non certo il match.

Primo turno

[2] J. Sinner b. T. Machac 6-1 6-4

