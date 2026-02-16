Sinner ritorna alla vittoria

A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
C’era una certa curiosità non tanto per il risultato quanto per verificare a che punto è Jannik Sinner, tornato in campo 17 giorni dopo l’incredibile sconfitta di Melbourne contro Novak Djokovic. La prima sensazione è che con avversari come Machac la “macchina da guerra” va avanti con il pilota automatico. L’avvio del match è stato un monologo brutale. Sinner ha imposto un ritmo insostenibile fin dalle prime battute, chiudendo la prima frazione sul 6-1 in una manciata di minuti. La palla di Jannik sembrava pesare il doppio di quella dell’avversario: ogni dritto lungolinea funzionava come un bisturi e quindi non di sola potenza si è trattato, ma anche una buona gestione degli spazi che ha costretto il ceco a una difesa poco convinta e rapidamente alla resa.
Nel secondo set, Machac ha provato qualcosa in più cercando di variare il gioco e alzando la percentuale di prime palle. Ha così potuto salvare l’onore ma non certo il match.
Primo turno
[2] J. Sinner b. T. Machac 6-1 6-4
La crisi del settimo anno colpisce anche una delle coppie più vincenti della storia del tennis, quella formata da Carlos Alcaraz e dal suo allenatore, Juan Carlos Ferrero. Un sodalizio che ha permesso al giovanissimo talento di Murcia di bruciare la tappe e raggiungere a suon di vittorie il trono del tennis mondiale a soli […]
Resterà per sempre il primo italiano ad aver vinto un titolo slam, a Parigi, nel 1959. Successo che doppiò l’anno dopo. Ed il capitano della squadra che nel 1976 tornò dal Cile con la Coppa Davis, anche quella una prima volta. Nicola Pietrangeli se n’é andato a 92 anni e con lui si chiude una […]
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
Roger Federer é stato ammesso nella Tennis Hall of Fame. La cerimonia di introduzione avrà luogo nell’agosto del 2026, a Newport. “Ho sempre avuto grande rispetto per la storia di questo sport e per quanto fatto da coloro che mi hanno preceduto – ha detto il campione svizzero – quindi sono profondamente onorato che i […]
Infinito Lleyton Hewitt: l’ex numero 1 del mondo è tornato in campo a 44 anni in un match ufficiale e ha mostrato di avere ancora una grande condizione fisica. L’australiano è in tabellone in doppio al New South Wales Open, Challenger in corso di svolgimento a Sydney e a fare coppia con lui c’è il […]