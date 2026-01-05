Ranking ATP/WTA: Anisimova sale sul podio. Giù Fritz, ok Darderi

Inizio d’anno col botto per Amanda Anisimova. La ventiquattrenne del New Jersey, infatti, sale oggi, per la prima volta in carriera, sul podio del ranking WTA.

Anisimova si giova semplicemente dall’emorragia di punti patita dalla connazionale Coco Gauff, che nella corrispondente settimana del 2025 aveva brillato in United Cup, aggiudicandosi tutti e cinque gli incontri disputati. Le due statunitensi si scambiano dunque di posizione, con la finalista di Wimbledon e degli US Open che si appropria della terza per sole quattordici lunghezze (6287 a 6273).

È questa l’unica variazione che si registra in top ten. A ridosso dell’élite mondiale, va segnalato il nuovo primato personale stabilito da Linda Noskova (dodicesima: + 1). La ceca approfitta della lieve discesa di Clara Tauson (quattordicesima: – 2): alla danese è “scaduto” il titolo conquistato dodici mesi or sono a Auckland.

Tra le azzurre, guida sempre Jasmine Paolini, che si conferma ottava. La toscana precede Elisabetta Cocciaretto (81; + 2), Lucia Bronzetti (105; + 3), Lucrezia Stefanini (136; + 5) e Nuria Brancaccio (161; + 6).

Anche nel ranking ATP l’uscita dal conteggio del bottino accumulato l’anno scorso nella United Cup costa caro a uno statunitense: si tratta di Taylor Fritz, che scivola direttamente dal sesto al nono posto (- 3).

Davanti al californiano salgono Alex de Minaur (sesto, career high eguagliato), Lorenzo Musetti (settimo) e Ben Shelton (ottavo), i quali guadagnano una posizione ciascuno.

Tra gli italiani, dietro a Jannik Sinner (l’altoatesino tallona sempre da vicino il leader Carlos Alcaraz), a Musetti e a Flavio Cobolli (22; 0), Luciano Darderi ritocca il career high. Il tennista di origini argentine sfrutta il calo del brasiliano Joao Fonseca (29; – 5), cui non è più considerato il successo nel Challenger di Canberra 2025, e si issa sul ventiquattresimo gradino (+ 1).

Seguono Lorenzo Sonego (39; + 1), Matteo Berrettini (55; + 1), Matteo Arnaldi (61; 0) e Mattia Bellucci (73; + 3).

Oltre il centesimo posto troviamo Luca Nardi (105; + 2), Francesco Maestrelli (137; + 2), Andrea Pellegrino (139; + 2), Francesco Passaro (140; – 2), Matteo Gigante (148; 0) e Giulio Zeppieri (153; + 1) e Stefano Travaglia (189; + 5).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Félix Auger-Aliassime, 6 Alex de Minaur (+ 1), 7 Lorenzo Musetti (+ 1), 8 Ben Shelton (+ 1), 9 Taylor Fritz (- 3), 10 Jack Draper.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Amanda Anisimova (+ 1), 4 Coco Gauff (- 1), 5 Elena Rybakina, 6 Jessica Pegula, 7 Madison Keys, 8 Jasmine Paolini, 9 Mirra Andreeva, 10 Ekaterina Alexandrova.

