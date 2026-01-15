A due settimane dall’inizio degli open d’Australia, Novak Djokovic abbandona la PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato dei giocatori alternativo all’ATP che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2020 insieme a Vasek Pospisil. L’associazione era nata con l’obiettivo ambizioso di dare finalmente voce ai giocatori, troppo spesso schiacciati dal potere decisionale dell’ATP e […]
Australian Open, tabellone: Sinner, intrigo Fonseca
di Diego Barbiani
1° QUARTO DEL TABELLONE
[1] C. Alcaraz vs A. Walton
Y. Hanfmann vs [Q/LL]
[Q/LL] vs S. Korda
T. Schoolkate vs [32] C. Moutet
[19] T. Paul vs A. Kovacevic
T. A. Tirante vs A. Vukic
[Q/LL] vs R. Opelka
F. Misolic vs [14] A. Davidovich Fokina
[10] A. Bublik vs J. Brooksby
C. U. Carabelli vs M. Fucsovics
M. Kecmanovic vs T. M. Etcheverry
[Q/LL] vs [20] F. Cobolli
[29] F. Tiafoe vs [Q/LL]
[WC] P. Kypson vs F. Comesana
M. Navone vs H. Medjedovic
M. Berrettini vs [6] A. de Minaur
2° QUARTO DEL TABELLONE
[3] A. Zverev vs G. Diallo
A. Popyrin vs A. Muller
E. Nava vs [WC] K. Jaquet
B. Bonzi vs [26] C. Norrie
[18] F. Cerundolo vs Zhang Z.
[Q/LL] vs D. Dzhumur
A. Cazaux vs [Q/LL]
M. Arnaldi vs [13] A. Rublev
[11] D. Medvedev vs J. de Jong
Q. Halys vs A. Tabilo
K. Majchrzak vs J. Fearnley
F. Maroszan vs [24] A. Rinderknech
[29] L. Tien vs M. Giron
[Q/LL] vs A. Shevchenko
J. M. Cerundolo vs [WC] J. Thompson
N. Borges vs [7] F. Auger Aliassime
3° QUARTO DEL TABELLONE
[5] L. Musetti vs R. Collignon
L. Sonego vs C. Taberner
G. Dimitrov vs T. Machac
S. Mochizuki vs [31] S. Tsitsipas
[17] J. Lehecka vs [Q/LL]
L. Djere vs [WC] S. Wawrinka
V. Kopriva vs J. L. Struff
V. Royer vs [9] T. Fritz
[16] J. Mensik vs P. C. Busta
[Q/LL] vs [Q/LL]
H. Hurkacz vs Z. Bergs
E. Quinn vs [23] T. Griekspoor
[27] B. Nakashima vs B. van de Zandschulp
J. Shang vs R. Bautista Agut
T. Atmane vs [Q/LL]
P. Martinez vs [4] N. Djokovic
4° QUARTO DEL TABELLONE
[8] B. Shelton vs U. Humbert
[Q/LL] vs G. Monfils
A. Mannarino vs [WC] R. Hijikata
[Q/LL] vs [30] V. Vacherot
[21] D. Shapovalov vs [WC] Y. Bu
D. Altmaier vs M. Cilic
J. Munar vs D. Srvcina
M. Bellucci vs [12] C. Ruud
[15] K. Khachanov vs A. Michelsen
[WC] C. O’Connell vs [Q/LL]
G. Mpetschi Perricard vs S. Baez
C. Garin vs [22] L. Darderi
[28] J. Fonseca vs E. Spizzirri
L. Nardi vs [Q/LL]
[Q/LL] vs [WC] J. Duckworth
H. Gaston vs [2] J. Sinner