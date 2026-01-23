23 Gen 2026 08:26 - Senza categoria

Australian Open, day-6: risultati del singolare femminile

di Redazione

[1] A. Sabalenka b. A. Potapova 7-6(4) 7-6(7)
[17] V. Mboko b. [14] C. Tauson 7-6(3) 5-7 6-3
Y. Putintseva b. Z. Sonmez 6-3 6-7(5) 6-3
[29] I. Jovic vs [7] J. Paolini
[3] C. Gauff b. H. Baptiste 3-6 6-0 6-3
[19] K. Muchova b. M. Linette 6-1 6-1
[12] E. Svitolina vs [23] D. Shnaider
E. G. Ruse vs [8] M. Andreeva

Dalla stessa categoria