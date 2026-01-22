22 Gen 2026 07:32 - Senza categoria

Australian Open, day-5: risultati del singolare femminile

di Diego Barbiani

[6] J. Pegula b. M. Kessler 6-0 6-2
O. Selekhmeteva b. [25] P. Badosa 6-4 6-4
[PR] K. Pliskova b. J. Tjen 6-4 6-4
[9] M. Keys b. A. Krueger 6-1 7-5
[13] L. Noskova b. [WC] T. Preston 6-2 4-6 6-2
Wang Xin. b. [24] A. Ostapenko 4-6 6-4 6-4
P. Stearns b. P. Marcinko 6-2 7-5
[4] A. Anisimova b. K. Siniakova 6-1 6-4
[5] E. Rybakina vs V. Gracheva
[Q] L. Fruhvirtova vs T. Valentova
[21] E. Mertens b. M. Uchijima 6-3 6-1
[Q] N. Bartunkova vs [10] B. Bencic
[16] N. Osaka vs S. Cirstea
[Q] M. Inglis b. L. Siegemund 6-4 6-7(3) 7-6(7)
[31] A. Kalinskaya b. J. Grabher 6-4 6-4
M. Bouzkova vs [2] I. Swiatek

