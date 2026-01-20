20 Gen 2026 07:27 - Senza categoria

Australian Open, day-3: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

J. Tjen b. [22] L. Fernandez 6-2 7-6(1)
K. Pliskova b. [Q] S. Stephens 7-6(6) 6-2
A. Krueger b. [Q] S. Bejlek 6-3 6-3
[9] M. Keys b. O. Oliynykova 7-6(6) 6-1
[WC] T. Preston b. S. Zhang 6-2 3-6 6-3
Wang Xinyu b. A. Kalinina 6-3 6-3
R. Sramkova vs [24] A. Ostapenko
K. Siniakova b. P. Udvardy 6-1 6-2
[5] E. Rybakina b. K. Juvan 6-4 6-3
V. Gracheva b. V. Golubic 6-1 2-6 6-1

[Q] L. Fruhvirtova b. L. Sun 6-3 7-5
T. Valentova b. [30] M. Joint 6-4 6-4
D. Kasatkina vs [Q] N. Bartunkova
K. Boulter vs [10] B. Bencic
[16] N. Osaka vs A. Ruzic
S. Cirstea vs E. Lys
[Q] M. Inglis vs K. Birrell
L. Siegemund vs [18] L. Samsonova
[21] A. Kalinskaya b. S. Kartal 7-5 6-1
J. Grabher b. E. Cocciaretto 7-5 2-6 6-4

Dalla stessa categoria