Australian Open, day-2: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[17] V. Mboko vs [WC] E. Jones
D. Galfi vs [14] C. Tauson
A. Bondar vs [WC] E. Mandlik
[29] I. Jovic vs K. Volynets
[WC] P. Hon b. [Q] M. Stakusic 1-6 6-4 5-3 rit.
M. Frech b. V. Erjavec 6-1 6-1
[3] C. Gauff b. K. Rakhimova 6-2 6-3
[Q] S. Hunter b. J. Bouzas Maneiro 6-4 6-4
[19] K. Muchova vs J. Cristian
A.. Parks vs A. Eala
A. Li b. C. Osorio 6-4 6-7(4) 7-5
M. Linette b. [15] E. Navarro 3-6 6-3 6-3
[Q] L. Klimicova b. F. Jones 6-2 3-2 rit.
B. Krejcikova vs [23] D. Shnaider
[Q] Y. Starodubtseva vs A. Tomljanovic
D. Vekic vs [8] M. Andreeva
[6] J. Pegula vs A. Zakharova
M. Kessler b. E. Arango 6-1 6-3
O. Selekhmeteva vs E. Seidel
[WC] Z. Diyas vs [25] P. Badosa
[13] L. Noskova vs D. Semenistaja
P. Stearns b. [27] S. Kenin 6-3 6-2
P. Marcinko b. T. Maria 6-3 7-5
S. Waltert vs [4] A. Anisimova
[21] E. Mertens vs [Q] L. Tararudee
R. Zarazua vs M. Bouzkova
[Q] Yuan Y. vs [2] I. Swiatek

