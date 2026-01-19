Australian Open, day-2: risultati del tabellone femminile

[17] V. Mboko vs [WC] E. Jones

D. Galfi vs [14] C. Tauson

A. Bondar vs [WC] E. Mandlik

[29] I. Jovic vs K. Volynets

[WC] P. Hon b. [Q] M. Stakusic 1-6 6-4 5-3 rit.

M. Frech b. V. Erjavec 6-1 6-1

[3] C. Gauff b. K. Rakhimova 6-2 6-3

[Q] S. Hunter b. J. Bouzas Maneiro 6-4 6-4

[19] K. Muchova vs J. Cristian

A.. Parks vs A. Eala

A. Li b. C. Osorio 6-4 6-7(4) 7-5

M. Linette b. [15] E. Navarro 3-6 6-3 6-3

[Q] L. Klimicova b. F. Jones 6-2 3-2 rit.

B. Krejcikova vs [23] D. Shnaider

[Q] Y. Starodubtseva vs A. Tomljanovic

D. Vekic vs [8] M. Andreeva

[6] J. Pegula vs A. Zakharova

M. Kessler b. E. Arango 6-1 6-3

O. Selekhmeteva vs E. Seidel

[WC] Z. Diyas vs [25] P. Badosa

[13] L. Noskova vs D. Semenistaja

P. Stearns b. [27] S. Kenin 6-3 6-2

P. Marcinko b. T. Maria 6-3 7-5

S. Waltert vs [4] A. Anisimova

[21] E. Mertens vs [Q] L. Tararudee

R. Zarazua vs M. Bouzkova

[Q] Yuan Y. vs [2] I. Swiatek

