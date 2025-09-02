US Open, Sinner-Musetti si gioca nella notte: order of play del 3 settembre

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocano un pass per la semifinale agli US Open domani notte. La sfida tra i due italiani è il secondo match della giornata newyorkese. Il primo, tra Muchova e Osaka, avrà inizio alle 19 locali, l’una di notte in Italia, a seguire la sfida tra Sinner e Musetti. L’orario esatto non è prevedibile, dipenderà dalla durata della sfida precedente ma verosimilmente non si inizierà prima delle 2.30-3 del mattino di giovedì.

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)

[25] F. Auger-Aliassime (CAN) vs [8] A. de Minaur (AUS)

Non prima delle 13 (19 italiane)

[8] A. Anisimova (USA) vs [2] I. Swiatek (POL)

Dalle 19 (1 italiane)

[11] K. Muchova (CZE) vs [23] N. Osaka (JPN)

[1] J. Sinner (ITA) vs [10] L. Musetti (ITA)

Dalla stessa categoria