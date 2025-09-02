US Open: Alcaraz avanti tutta, è il primo semifinalista

C’è una Little Italy nel tabellone degli US Open 2025, tutta racchiusa in quarto di finale storico: mercoledì 3 settembre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfideranno per un posto in semifinale a New York in una partita che è già un evento. Mai infatti, nella storia del tennis italiano, si era disputato un derby […]
Carlos Alcaraz si è qualificato alle semifinali degli Us Open, battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka. Il numero due al mondo, che nel torneo non ha ancora perso un set, si è imposto in poco meno di due ore di gioco, col punteggio di 6-4 6-2 6-4 dominando la partita sin dal primo quindici. Il prossimo avversario dello spagnolo uscirà dalla sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, in programma più tardi, nella notte italiana. “Non penso a tornare numero uno al mondo, quando scendo in campo penso solo a vincere. Il numero 1 è là, lo so, ma il presente è la partita e vedo di giocarla al meglio e di godermela”. Così Alcaraz dopo la vittoria sul ceco. Sorridente e rilassato, il campione spagnolo ha scherzato con l’intervistatore, rivelando che tra le cose che fa per per rilassarsi dopo le partite è rivedere insieme con i suoi fratelli i colpi migliori che ha messo a segno.
Anche nella partita col ceco numero 21 al mondo l’iberico non ha mancato di deliziare il pubblico, che l’ha molto applaudito al termine, con qualche colpo straordinario, sintomo di una condizione molto buona e risposta indiretta al travolgente cammino di Jannik Sinner dall’altra parte del tabellone. Poco sollecitato dal gioco di Lehecka, Alcaraz non ha però gigioneggiato, preferendo portare a casa il match con un atteggiamento lineare e quasi prudente. Il più grande rischio, lo spagnolo lo ha corso a metà del secondo set, quando si è trovato sotto 0-30, ma dopo averlo annullato ha ripreso in mano le redini, dando ogni tanto un saggio della sua classe per mettere ancora più in confusione un rivale privo, almeno oggi, di armi tali da impensierirlo
È bastata un’immagine fugace, catturata da SuperTennis dietro le quinte dello US Open prima del suo match contro Denis Shapovalov, per scatenare la curiosità dei tifosi più attenti. In una breve sequenza, infatti, da lontano si vede per pochi secondi lo sfondo del cellulare di Jannik Sinner. E all’occhio degli appassionati del web non è […]
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]