US Open: Alcaraz avanti tutta, è il primo semifinalista

Carlos Alcaraz si è qualificato alle semifinali degli Us Open, battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka. Il numero due al mondo, che nel torneo non ha ancora perso un set, si è imposto in poco meno di due ore di gioco, col punteggio di 6-4 6-2 6-4 dominando la partita sin dal primo quindici. Il prossimo avversario dello spagnolo uscirà dalla sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, in programma più tardi, nella notte italiana. “Non penso a tornare numero uno al mondo, quando scendo in campo penso solo a vincere. Il numero 1 è là, lo so, ma il presente è la partita e vedo di giocarla al meglio e di godermela”. Così Alcaraz dopo la vittoria sul ceco. Sorridente e rilassato, il campione spagnolo ha scherzato con l’intervistatore, rivelando che tra le cose che fa per per rilassarsi dopo le partite è rivedere insieme con i suoi fratelli i colpi migliori che ha messo a segno.

Anche nella partita col ceco numero 21 al mondo l’iberico non ha mancato di deliziare il pubblico, che l’ha molto applaudito al termine, con qualche colpo straordinario, sintomo di una condizione molto buona e risposta indiretta al travolgente cammino di Jannik Sinner dall’altra parte del tabellone. Poco sollecitato dal gioco di Lehecka, Alcaraz non ha però gigioneggiato, preferendo portare a casa il match con un atteggiamento lineare e quasi prudente. Il più grande rischio, lo spagnolo lo ha corso a metà del secondo set, quando si è trovato sotto 0-30, ma dopo averlo annullato ha ripreso in mano le redini, dando ogni tanto un saggio della sua classe per mettere ancora più in confusione un rivale privo, almeno oggi, di armi tali da impensierirlo

