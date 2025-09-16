22 anni e 4 mesi. Questa l’età a cui Alcaraz si è prepotentemente ripreso il posto da numero 1 del mondo. E l’accento su “prepotentemente” va più volte rimarcato proprio per il fatto che la vittoria di New York ha dimostrato nella maniera più perentoria possibile quanto il murciano abbia voluto questa affermazione. Di fronte […]
16 Set 2025 17:50
BJK Cup Finals: Italia in semifinale, ma che fatica contro la Cina!
di Diego Barbiani
L’Italia campionessa in carica alla Billie Jean King Cup è riuscita dopo quasi sei ore a battere la Cina, padrona di casa a Shenzhen, grazie a due vittorie in altrettanti singolari tanto simili quanto assurdi nel loro sviluppo. Un 2-0 che proietta le ragazze di Tathiana Garbin in semifinale dopo altrettante partite che potevano finire completamente all’opposto con le cinesi che hanno sperperato a tratti l’impossibile contro Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini.
4-6 7-5 7-5 il punteggio con cui la marchigiana ha superato Yue Yuan nella prima partita, 4-6 7-6(4) 6-4 quello che ha premiato la toscana contro Wang Xinyu. Entrambe le cinesi hanno servito per il match e buttato al vento situazioni di grande vantaggio sia nel secondo sia nel terzo parziale delle rispettive partite, graziando le avversarie. Perché è vero che da un lato si può parlare del grande spirito reattivo di Cocciaretto che soprattutto nel set decisivo è risalita anche grazie a diversi vincenti, o a come Paolini pur faticando tanto sia riuscita a non perdere la testa in più occasioni e a lavorare duramente in ogni punto per risalire, ma sia Yuan sia Wang hanno evidenziato grandi limiti a un passo dal traguardo.
La prima partita ha visto la padrona di casa avanti 6-4 4-1 e 15-40 e addirittura 4-0 al terzo set. Nella seconda la beniamina del pubblico era 5-4 e servizio nel secondo parziale, 4-2 e palla del 5-2 nel terzo. La stessa Paolini, in un certo senso, è sembrata sorridere quasi di incredulità perché faceva tanta fatica da fondo campo: tendeva spesso a indietreggiare, era debole sul lato del rovescio e il dritto non le dava tanti punti. Doveva scambiare e cercare di essere attiva in ogni passaggio, dimenticandosi di punti persi malamente o di quanto fosse vicina la sconfitta. In un certo senso, forse l’esser scesa in campo con l’Italia già sull’1-0 ha un po’ tolto il peso di dover vincere a tutti i costi, cosa che si è palesato brutalmente sulle spalle di Wang: Xinyu, sia nel secondo sia nel terzo set, è divenuta una macchina di errori e muscoli contratti proprio nel momento meno opportuno, favorendo più volte il rientro dell’avversaria.
Da un certo punto di vista, Cocciaretto ha forse dato sensazioni migliori nell’ottica di come fare a risalire, ma quello che probabilmente conta alla fine è andare avanti e ci sarà tempo ora per guardare alla sfida di venerdì contro Spagna o Ucraina, impegnate domani (mercoledì) dalle 11 ora italiana. Certo però che la sensazione dopo queste sei ore scriteriate è che tanti dei jolly che la nostra nazionale poteva giocarsi sono stati “bruciati”.
Italia b. Cina 2-0
[ITA] E. Cocciaretto b. [CHN] Y. Yue 4-6 7-5 7-5
[ITA] J. Paolini b. [CHN] W. Xinyu 4-6 7-6(4) 6-4