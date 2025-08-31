Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vanno a cena nello stesso ristorante a New York. I due campioni di tennis impegnati negli US Open al Flushing Meadows in questi giorni sono stati a cena dopo le partite all’Osteria Delbianco, un locale italiano a Midtown Manhattan. “Ogni anno, Sinner viene all’Osteria Delbianco, è sempre un piacere averlo […]
31 Ago 2025 10:46 - US Open
Zverev, altro flop: battuto da Auger-Aliassime e fuori dagli US Open
di Redazione
Altro disastro Slam per Alexander Zverev. Il numero tre del seeding è stato eliminato al terzo turno degli US Open dopo aver perso in quattro set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 25 del seeding. Zverev, finalista degli US Open 2020, ha vinto il primo set e ha avuto un set point nel secondo, ma ha subito la prepotente rimonta del canadese – semifinalista a New York nel 2021 – che si è imposto col punteggio di 4-6 7-6(7) 6-4 6-4 in 3 ore e 48 minuti.
“È una bella sensazione. Vengo qui dal 2018. Sono ancora giovane, sono passati alcuni anni, ma sto facendo progressi”, ha detto Auger-Aliassime, che ha battuto per la prima volta un giocatore tra i primi cinque in un torneo del Grande Slam. “Il torneo non è ancora finito, il lavoro non è completato, ma questo significa molto per me”. Auger-Aliassime avanza così agli ottavi, dove affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 15, che ha impiegato cinque set per battere Coleman Wong.
Ancora una grande delusione invece per Zverev: è la prima volta dal 2018 che il tedesco non riesce a raggiungere la seconda settimana a New York. Il mese scorso aveva subito la sua eliminazione più precoce in sei anni da un torneo del Grande Slam a Wimbledon, dopo aver perso al primo turno. Era dal 2005 che un top 3 del ranking non subiva due eliminazioni consecutive nella prima settimana di un Major: l’ultimo era stato un giovanissimo Rafa Nadal, sconfitto al secondo turno a Wimbledon e al terzo agli US Open.
