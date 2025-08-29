30 Ago 2025 00:47 - US Open

US Open, Sinner e il derby Musetti-Cobolli: l’order of play del 30 agosto

di Redazione

ARTHUR ASHE STADIUM – dalle 11.30 (17.30 italiane)
[28] M. Frech (POL) vs [3] C. Gauff (USA)
[1] J. Sinner (ITA) vs [27] D. Shapovalov (CAN)
Dalle 19 (1 italiane)
[29] A. Kalinskaya vs [2] I. Swiatek (POL)
[23] A. Bublik (KAZ) vs [14] T. Paul (USA)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM – dalle 11 (17 italiane)
[10] L. Musetti (ITA) vs [24] F. Cobolli (ITA)
[15] D. Kasatkina (AUS) vs [23] N. Osaka (JPN)
Dalle 19 (1 italiane)
[3] A. Zverev (GER) vs [25] F. Auger-Aliassime (CAN)
[18] B. Haddad Maia (BRA) vs M. Sakkari (GRE)

GRANDSTAND – dalle 11 (17 italiane)
[21] L. Noskova (CZE) vs [11] K. Muchova (CZE)
C. Wong (HKG) vs [15] A. Rublev
DOPPIO
Non prima delle 16.30 (22.30 italiane)
[8] A. Anisimova (USA) vs J. Cristian (ROU)

COURT 5 – dalle 11 (17 italiane)
DOPPIO
Non prima delle 12.30 (18.30 italiane)
D. Parry (FRA) vs [27] M. Kostyuk (UKR)
K. Majchrzak (POL) vs L. Riedi (SUI)
[13] E. Alexandrova vs L. Siegemung (GER)

STADIUM 17 – dalle 11 (17 italiane)
DOPPIO
Non prima delle 13 (19 italiane)
J. Munar (ESP) vs Z. Bergs (BEL)
D. Altmaier (GER) vs [8] A. de Minaur (AUS)

