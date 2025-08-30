30 Ago 2025 18:50 - US Open

US Open, day-7: i risultati del singolare maschile

di Redazione

[1] J. Sinner vs [27] D. Shapovalov
[23] A. Bublik vs [14] T. Paul
[10] L. Musetti b. [24] F. Cobolli 6-3 6-2 2-0 rit.
J. Munar vs Z. Bergs
[3] A. Zverev vs [25] F. Auger-Aliassime
[Q] C. Wong vs [15] A. Rublev
K. Majchrzak vs [Q] L. Riedi
D. Altmaier vs [8] A. de Minaur

Dalla stessa categoria