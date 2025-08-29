US Open: avanza Zverev, altro disastro di Tsitsipas

Alexander Zverev ha battuto in tre set il britannico Jacob Fearnley e si è qualificato al terzo turno degli US Open. Il tedesco, numero 3 ATP e tre volte finalista in un torneo del Grande Slam, si è imposto sul numero 60 della classifica mondiale con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ai sedicesimi affronterà il canadese e testa di serie numero 25 Felix Auger-Aliassime, che ha battuto in tre set il russo Roman Safiullin. Al momento solo Carlos Alcaraz ha collezionato più vittorie di Zverev (45) nel circuito maschile in questa stagione. Il tedesco ha raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle sue ultime quattro trasferte a New York, dove è stato finalista nel 2020. Alcaraz e Jannik Sinner si sono aggiudicati insieme gli ultimi sette tornei del Grande Slam, ma Zverev spera di entrare nel loro territorio e aggiudicarsi il suo primo major. “Sono qui per rovinare la festa. Cercherò di farlo”, ha detto Zverev, che ha perso la finale agli Australian Open 2025 di Melbourne contro Sinner e quella al Roland Garros 2024 contro Alcaraz. Ancora un brutto ko invece per Stefanos Tsitsipas, sempre più in crisi di risultati: il greco è stato eliminato al quinto dal tedesco Daniel Altmaier, vincitore con il punteggio di 7-6(5) 1-6 4-6 6-3 7-5. Con questo risultato Tsitsipas chiude la sua stagione Slam con appena due vittorie (una a Parigi e una a New York) e non supera il secondo turno di un Major dal Roland Garros 2024, quando arrivò ai quarti di finale.

