US Open: avanza Zverev, altro disastro di Tsitsipas

Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
Alexander Zverev ha battuto in tre set il britannico Jacob Fearnley e si è qualificato al terzo turno degli US Open. Il tedesco, numero 3 ATP e tre volte finalista in un torneo del Grande Slam, si è imposto sul numero 60 della classifica mondiale con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Ai sedicesimi affronterà il canadese e testa di serie numero 25 Felix Auger-Aliassime, che ha battuto in tre set il russo Roman Safiullin. Al momento solo Carlos Alcaraz ha collezionato più vittorie di Zverev (45) nel circuito maschile in questa stagione. Il tedesco ha raggiunto almeno i quarti di finale in ciascuna delle sue ultime quattro trasferte a New York, dove è stato finalista nel 2020. Alcaraz e Jannik Sinner si sono aggiudicati insieme gli ultimi sette tornei del Grande Slam, ma Zverev spera di entrare nel loro territorio e aggiudicarsi il suo primo major. “Sono qui per rovinare la festa. Cercherò di farlo”, ha detto Zverev, che ha perso la finale agli Australian Open 2025 di Melbourne contro Sinner e quella al Roland Garros 2024 contro Alcaraz. Ancora un brutto ko invece per Stefanos Tsitsipas, sempre più in crisi di risultati: il greco è stato eliminato al quinto dal tedesco Daniel Altmaier, vincitore con il punteggio di 7-6(5) 1-6 4-6 6-3 7-5. Con questo risultato Tsitsipas chiude la sua stagione Slam con appena due vittorie (una a Parigi e una a New York) e non supera il secondo turno di un Major dal Roland Garros 2024, quando arrivò ai quarti di finale.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]