US Open: Alcaraz è una furia, per Darderi non c’è scampo

Non che ci si aspettasse chissà cosa ma alla fine il piccolo fastidio che ha indotto Carlitos a chiamare il fisioterapista nella parte finale del secondo set ha complicato una vicenda già proibitiva per il povero Darderi. Luciano ha giocato le sue carte come meglio ha potuto, forzando il servizio per evitare di essere subito aggredito e tirando tutto quello che gli passava accanto ma è stato chiaro da subito che solo Alcaraz poteva mettere in discussione un match con un divario simile. Lo spagnolo ha brekkato alla prima occasione, ha tenuto senza problemi il servizio e ogni tanto, more solito, era ingiocabile. Come spesso succede però Alcaraz si è un po’ distratto nella parte centrale del secondo set, consentendo a Darderi di giocare un po’ di più in risposta e addirittura finendo con l’essere agganciato sul 4 pari, quando ha accusato il fastidio di cui si diceva in apertura. Probabilmente impensierito, al ritorno in campo Alcaraz ha pensato che non fosse il caso di rimanere troppo in campo ha alzato il livello in risposta e ha brekkato 3 volte di fila a 15 il povero Darderi. Nel game finale c’è stato giusto il tempo di annullare tre match point, ma rimane il dato che dal momento dell’MTO Darderi non ha più avuto una palla per vincere un game.

Tutto facile quindi per Carlitos, che adesso troverà Rinderknech, il francese che aveva eliminato Zverev a Wimbledon. Naturalmente è impensabile che ci possa essere chissà che partita, a meno che il fastidio al piede non sia più serio di quanto non si creda, ma tanto non lo sapremo. Ad ogni modo, ancora più che l’ipotetica semifinale con Djokovic, il match che tutti aspettiamo è quello contro Shelton, Lehecka permettendo.

Terzo turno

[7] N. Djokovic vs C. Norrie

[17] F. Tiafoe vs [Q] J-L. Struff

[Q] U. Blanchet vs [31] T. Machac

[Q] J. Kym vs [4] T. Fritz

[6] B. Shelton vs A. Mannarino

[20] J. Lehecka b. R. Collignon 6-4 6-4 6-4

A. Rinderknech b. B. Bonzi 4-6 6-3 6-3 6-2

[2] C. Alcaraz b. [32] L. Darderi 6-2 6-4 6-0

