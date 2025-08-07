US Open 2025 già da record: montepremi più ricco della storia

Gli US Open devono ancora cominciare, ma sono già da record. Lo Slam americano ha infatti annunciato il montepremi del torneo che si disputerà sui campi in cemento di Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre e sarà il più ricco della storia, con 90 milioni totali messi in palio per i giocatori (contro i 75 della passata edizione, che era già la cifra più alta di sempre e un aumento del 20%). I campioni di singolare maschile e femminile (nel 2024 furono Jannik Sinner e Aryna Sabalenka) porteranno a casa 5 milioni di dollari ciascuno, + 39% rispetto ai 3,6 milioni del 2024, il premio più alto nello sport.

I finalisti si metteranno in tasca due milioni e mezzo, i semifinalisti 1,26: i quarti di finale frutteranno 660.000 dollari, mentre gli ottavi ne valgono 400.000 dollari, con una crescita sostanziale per tutti. Anche i premi in denaro dei doppi maschile e femminile sono aumentati del 23% e arrivati a 4,78 milioni dai 3,89 milioni del 2024. Per la prima volta in assoluto, le squadre vincitrici dei tornei di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto riceveranno 1 milione. Oltre al montepremi, come negli ultimi anni, l’US Open cerca di ridurre le spese dei giocatori, che riceveranno un rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari, oltre a due camere d’albergo nell’hotel ufficiale (in alternativa 600 dollari al giorno se il giocatore sceglie un’altra struttura).

