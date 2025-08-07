Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
07 Ago 2025 10:43 - US Open
US Open 2025 già da record: montepremi più ricco della storia
di Redazione
Gli US Open devono ancora cominciare, ma sono già da record. Lo Slam americano ha infatti annunciato il montepremi del torneo che si disputerà sui campi in cemento di Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre e sarà il più ricco della storia, con 90 milioni totali messi in palio per i giocatori (contro i 75 della passata edizione, che era già la cifra più alta di sempre e un aumento del 20%). I campioni di singolare maschile e femminile (nel 2024 furono Jannik Sinner e Aryna Sabalenka) porteranno a casa 5 milioni di dollari ciascuno, + 39% rispetto ai 3,6 milioni del 2024, il premio più alto nello sport.
I finalisti si metteranno in tasca due milioni e mezzo, i semifinalisti 1,26: i quarti di finale frutteranno 660.000 dollari, mentre gli ottavi ne valgono 400.000 dollari, con una crescita sostanziale per tutti. Anche i premi in denaro dei doppi maschile e femminile sono aumentati del 23% e arrivati a 4,78 milioni dai 3,89 milioni del 2024. Per la prima volta in assoluto, le squadre vincitrici dei tornei di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto riceveranno 1 milione. Oltre al montepremi, come negli ultimi anni, l’US Open cerca di ridurre le spese dei giocatori, che riceveranno un rimborso spese di viaggio di 1.000 dollari, oltre a due camere d’albergo nell’hotel ufficiale (in alternativa 600 dollari al giorno se il giocatore sceglie un’altra struttura).
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]
Il caratteristico frinire delle cicale nelle calde giornate estive riporta a una delle più celebri favole di Esopo con protagoniste la cicala e la formica, metafora esplicita dell’importanza della responsabilità e del lavoro, ammonimento chiaro a chi non impegnandosi nel presente potrebbe poi avere difficoltà a gestire il futuro. Per lo scrittore greco è facile […]
MXP rafforza il legame col Quanta Club e cresce ancora: nuove academy per i giovani a Milano 3 e in Svizzera
MXP Tennis Team si consolida, cresce e allarga i propri orizzonti. Lo fa cementando la collaborazione col Quanta Club, che prosegue a gonfie vele e si impreziosisce di un progetto nuovo, ma anche con due grandi novità in arrivo fra Italia e Svizzera. Una è il nuovo incarico allo Sporting Milano 3 di Basiglio, che […]
Una nuova ‘battaglia dei sessi’ per il tennis, oltre cinquanta anni dopo il mitico incontro da Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l’idea è Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si è fatto notare più per le sue uscite che per i risultati. A far scalpore è che l’avversaria potrebbe […]