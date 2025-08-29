Jannik Sinner è sempre più dominante sul cemento, la superficie su cui si trova sicuramente più a suo agio. I suoi numeri diventano sempre più importanti, anche nei tornei del Grand Slam. I dati lo confermano, collocandolo al pari dei Big 3, anzi anche meglio. Con il successo su Alexei Popyrin al secondo turno degli […]
30 Ago 2025 00:09 - US Open
Lite Ostapenko-Townsend, Osaka attacca la lettone: “Parole terribili”
di Redazione
Il battibecco di fine partita tra la lettone Jelena Ostapenko e la statunitense Taylor Townsend continua ad aver strascichi: Naomi Osaka in conferenza stampa ha accusato la Ostapenko di razzismo. “È una delle peggiori cose da dire a una giocatrice nera in uno sport a maggioranza bianca”, ha detto l’atleta giapponese dopo che la lettone, al momento della stretta di mano a conclusione del match in cui era stata battuta 7-5, 6-1, aveva invece accusato la Townsend di essere “priva di classe e maleducata”.
Naomi, il cui papà è nato ad Haiti, ha condannato le battute di Jelena come “terribili”. E ha aggiunto: “Conosco Taylor e so come ha lavorato duramente e come è intelligente. È la cosa più lontana possibile dall’essere maleducata”. La Townsend a sua volta non aveva interpretato le parole di Ostapenko come esplicitamente razziste, ma ha stigmatizzato lo stereotipo pericoloso implicito (sull’incapacità di essere educati) di cui spesso sono vittima gli afro-americani come lei. Bersagliata sui social, la Ostapenko ha a sua volta smentito di essere razzista: “Non lo sono mai stata in tutta la mia vita. Rispetto tutte le nazioni e i popoli del mondo, a me non importa dove vieni”.
La polemica è tuttavia diventata virale. Anche Coco Gauff ha dichiarato che “certe frasi non si dovrebbero mai dire”, mentre ci si è chiesto cosa avesse istigato la rabbia della lettone contro la Townsend. Due sarebbero stati, secondo Jelena, i peccati dell’americana durante il match: non avrebbe chiesto scusa, dimostrando scarso fair play, dopo un punto guadagnato tramite grazie al nastro; e avrebbe iniziato il riscaldamento a rete anziché dalla linea di base, una scelta considerata una violazione non formale ma consolidata dell’etichetta del tennis.
Dalla stessa categoria
Seguici su Facebook
Extra
Una donna di 65 anni, Anna Maria Romano, è morta dopo esser stata investita sul lungomare di Palermo da uno scooter. Si tratta della moglie del presidente del circolo tennis Palermo Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia – morto a 65 anni nel 2022 – e zia del tennista […]
“Vedevo la pallina sdoppiarsi, così ho capito che c’era qualcosa che non andava”. L’ex stella del tennis Monica Seles ha rivelato che tre anni fa le è stata diagnosticata la miastenia gravis, una malattia autoimmune neuromuscolare che causa stanchezza e debolezza. Una malattia per la quale non esiste una cura, sottolineano diversi media americani che […]
Torna il Six Kings Slam, il torneo milionario organizzato dall’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita ed in programma dal 15 al 18 ottobre a Riad. Lo scorso anno il mini-torneo con un montepremi da sogni è stato vinto da Sinner in finale contro Alcaraz, ma a far discutere sul web è la locandina dell’evento. Turki Alalshikh, […]
Novak Djokovic entra a far parte del mondo del calcio. Il campione serbo, grande tifoso del Milan, ha deciso di diventare uno degli investitori del club francese del Le Mans, al momento militante in Ligue 2. Insieme a lui anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen. Coinvolto in passato in […]
Umago è la meta perfetta in estate per gli appassionati di tennis, il giusto connubio tra una località fantastico e un torneo ben organizzato.Il circolo, dove si svolge il torneo, è situato su un litorale di circa 1 km, dove non passano auto ma soltanto pedoni e biciclette: la zona è circondata da case, alberghi […]