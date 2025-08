ATP Toronto: Fritz e Shelton non sbagliano, derby USA per un posto in finale

Dall’erba al cemento nordamericano, la seconda parte di stagione di Taylor Fritz continua a essere di altissimo livello. Dopo aver vinto il titolo a Stoccarda ed Eastbourne e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, lo statunitense ottiene un altro ottimo risultato raggiungendo le semifinali del Masters 1000 di Toronto: decisivo il successo per 6-3 7-6(4) su Andrey Rublev. Un risultato che avrebbe potuto essere ancora più netto, dato che Taylor ha servito per il match (con tanto di match point) sul 5-4. Nonostante il primo break subito in tutta la partita, il numero 4 del mondo non si è lasciato prendere dal nervosismo e ha chiuso la pratica con un ottimo tie break. Una vittoria che permette a Fritz di issarsi al quinto posto della classifica Race ed essere un candidato sempre più serio alle ATP Finals di Torino, dove al momento è finalista in carica. Per raggiungere l’atto finale in Canada dovrà affrontare un difficile derby contro Ben Shelton. Il 22enne di Atlanta ha eliminato con un netto 6-3 6-4 Alex de Minaur e punta forte alla sua prima finale in carriera in un 1000. Solo un precedente tra i due statunitensi, vinto da Fritz in rimonta due anni fa a Indian Wells.

Dalla stessa categoria