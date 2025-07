Ranking ATP/WTA: Cobolli sale ancora, Darderi rientra in top 50

Diciottesimo al mondo. Un piazzamento di prestigio, che Flavio Cobolli consegue nell’edizione odierna del ranking ATP. Dopo aver fatto breccia fra i top twenty sette giorni fa, in seguito ai quarti di Wimbledon, il romano, brillante protagonista in Hopman Cup, sfrutta il calo del francese Arthur Fils (21; – 6) per guadagnare un’ulteriore posizione.

Cobolli fa dunque meglio di Renzo Furlan, che fu al massimo diciannovesimo nell’aprile 1996, ed eguaglia il career high di altri tre giocatori che hanno fatto la storia del tennis azzurro: Omar Camporese (febbraio 1992), Andrea Gaudenzi (febbraio 1995) e Andreas Seppi (gennaio 2013).

Nella rispettiva epoca ognuno era il numero uno italiano, mentre, a riprova del periodo d’oro attraversato dal nostro movimento, oggi Flavio è “solo” terzo, alle spalle di Jannik Sinner, in vetta per la cinquantanovesima settimana consecutiva, e Lorenzo Musetti, che resta settimo.

Tornano ben sette i nostri rappresentanti tra i migliori cinquanta: dietro a Lorenzo Sonego (37; + 3), Matteo Berrettini (42; – 6) e Matteo Arnaldi (44; 0), vi rientra con autorità Luciano Darderi (46; + 9). A Bastad il ventitreenne di origini argentine ha conquistato il terzo trofeo nel circuito maggiore, dopo Cordoba nel 2024 e Marrakech ad aprile. Il suo primato personale rimane, per ora, il n. 32 toccato il 5 agosto dell’anno scorso.

Seguono Mattia Bellucci (63; 0) e Luca Nardi (96; – 1). Oltre il centesimo posto abbiamo Francesco Passaro (121; + 10 con il secondo turno nel “250” di Gstaad dalle qualificazioni), Matteo Gigante (127; + 10 con la semifinale nel Challenger di San Marino), Andrea Pellegrino (128; + 11 con il secondo turno nel “250” di Bastad dalle quali), Francesco Maestrelli (179; 0) e Fabio Fognini (188; – 27).

In top ten ritocca il proprio career high Ben Shelton, che diviene ottavo (+ 1). Lo statunitense, che pure non è sceso in campo, scavalca Holger Rune (nono; – 1), cui è “scaduto” il quarto di finale dell’anno scorso nel “500” di Amburgo.

Fra i trenta si riaffacciano Denis Shapovalov (28; + 5) e Alexander Bublik (30; + 4), vincitori, rispettivamente, a Los Cabos e Gstaad.

Più giù, in ascesa Alexandar Kovacevic (66; + 10), Juan Manuel Cerundolo (81; + 28) e Jesper de Jong (83; + 23), finalisti, nell’ordine, a Los Cabos, Gstaad e Bastad, nonché Adam Walton (84; + 13), in semifinale a Los Cabos, e Arthur Cazaux (100; + 16), al medesimo round in quel di Gstaad.

In netta discesa Marcos Giron (57; – 11), Pedro Martinez (62; – 15), Quentin Halys (71; – 19) e Aleksandar Vukic (105; – 15).

Al termine di una settimana interlocutoria, nulla si muove nella top ten del ranking WTA.

A distinguersi sono le primattrici dei “250” in calendario, quelli di Amburgo e Iasi: Lois Boisson (44; + 19) e Anna Bondar (59; + 18), vincitrice e finalista in Germania, così come Jil Teichmann (80; + 22) e Irina-Camelia Begu (82; + 28), finalista e trionfatrice in Romania.

Poco più in basso, si avvicina alle cento la diciottenne ceca Tereza Valentova (106; + 23), impostasi nel “125” di Oporto. In brusco calo, invece, Alexandra Eala (69; – 13) e Aliaksandra Sasnovich (125; – 33).

Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini si conferma nona. Alle spalle della toscana figurano Lucia Bronzetti (70; – 6), Elisabetta Cocciaretto (77; – 1), Lucrezia Stefanini (151; – 4) e Nuria Brancaccio (180; – 6).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Taylor Fritz, 5 Jack Draper, 6 Novak Djokovic, 7 Lorenzo Musetti, 8 Ben Shelton (+ 1), 9 Holger Rune (- 1), 10 Andrey Rublev.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Coco Gauff, 3 Iga Swiatek, 4 Jessica Pegula, 5 Mirra Andreeva, 6 Qinwen Zheng, 7 Amanda Anisimova, 8 Madison Keys, 9 Jasmine Paolini, 10 Paula Badosa.

