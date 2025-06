US Open, Sinner nel nuovo doppio misto: farà coppia con Navarro

Il doppio misto dello US Open 2025 avrà un campo di partecipazione stellare: nove delle prime dieci giocatrici e nove dei primi dieci tennisti delle classifiche di singolare prenderanno parte alla nuova formula del torneo, che ha creato non poche polemiche tra gli specialisti della disciplina, tagliati fuori a scapito di nomi di “lusso” che daranno senza dubbio più visibilità all’evento. Tra i 32 nomi presenti ci saranno anche quelli di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini, Sara Errani e Andrea Vavassori.

Il nuovo format prevede che il torneo si disputi durante la US Open Fan Week, martedì 19 e mercoledì 20 agosto, presso l’USTA Billie Jean King National Tennis Center, con un premio in denaro di 1 milione di dollari per il team vincitore. Il tutto subito prima degli Us Open, in programma da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre. In totale, 16 squadre sono risultate iscritte ma ci sarà ancora tempo fino al 28 luglio. Dopo la chiusura delle iscrizioni i primi otto team con la migliore classifica combinata di singolo in quel momento entreranno ufficialmente nel tabellone per accettazione diretta. I restanti otto team saranno determinati da wild card e annunciati in una data successiva.

“Nelle nostre discussioni iniziali sul cambiamento ed il miglioramento dello US Open Mixed Doubles Championship, volevamo trovare un modo per mostrare i migliori tennisti e le miglori tenniste in competizione tra loro, ed eravamo sicuri che saremmo stati in grado di coinvolgere i migliori in questa opportunità unica”, ha dichiarato Lew Sherr, CEO e direttore esecutivo dell’USTA. “Gli US Open si sforzano da tempo di trovare modi innovativi e nuovi per rendere il gioco più accessibile e divertente per i nostri fan – ha dichiarato il direttore del torneo Stacey Allaster -. “Siamo convinti che questo nuovo doppio misto farà esattamente questo, con i migliori giocatori, uomini e donne, che si sfideranno fianco a fianco in un format veloce e altamente competitivo. È stato molto importante riuscire a spostare questo evento in una posizione del calendario che gli permettesse di essere al centro della scena e, grazie al pieno coinvolgimento dei nostri partner televisivi, più appassionati che mai, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo, potranno godersi questa incredibile competizione”.

La presenza più “rumorosa” è sicuramente quella del numero 1 del mondo ATP, Jannik Sinner: l’altoatesino giocherà in coppia con la padrona di casa Emma Navarro. Al via ci sono anche due coppie tutte italiane: una inedita formata da Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, e una molto ben rodata: Sara Errani e Andrea Vavassori, detentori del titolo a New York e vincitori nel recente Roland Garros.

I team partecipanti

Emma Navarro e Jannik Sinner

Zheng Qinwen e Jack Draper

Jessica Pegula e Tommy Paul

Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti

Elena Rybakina e Taylor Fritz

Mirra Andreeva e Daniil Medvedev

Madison Keys e Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka e Grigor Dimitrov

Iga Swiatek e Casper Ruud

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz

Belinda Bencic e Alexander Zverev

Olga Danilovic e Novak Djokovic

Taylor Townsend e Ben Shelton

Sara Errani e Andrea Vavassori

Naomi Osaka e Nick Kyrgios

