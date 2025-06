Il meglio sulla terra battuta? Ecco le K-Swiss Hypercourt Supreme 2

La scarpa K-Swiss per campi in terra battuta non è solo una scarpa, ma uno strumento essenziale per ogni appassionato di tennis. Progettata per offrire prestazioni ottimali sulle superfici sabbiose, presenta una speciale mescola di gomma con un disegno a spina di pesce che assicura una combinazione ideale di trazione e scorrevolezza. Queste caratteristiche consentono di muoversi senza sforzo sul campo mantenendo il controllo dei movimenti. Oltre alla sua raffinatezza tecnica, la K-Swiss Hypercourt Supreme 2 CLAY offre anche un elevato comfort grazie alla sua tomaia sintetica traspirante, che permette al piede di rimanere fresco e asciutto, anche durante le partite più intense sotto il sole cocente. Con questa scarpa ai piedi, potrete spingere i vostri limiti e liberare tutto il vostro potenziale sui campi in terra battuta.

Evidenze della K-Swiss Hypercourt Supreme 2 CLAY

Elevato comfort

Tomaia sintetica

Materiale interno in tessuto

Suola in gomma

Modello a spina di pesce per il grip

Dalla stessa categoria