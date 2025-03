Dunlop Sx, la spinta delle rotazioni

Dunlop lancia la nuova linea di racchette Sx: il giallo prende il posto del nero, il verde petrolio il posto del giallo. Una svolta nel colore ma non nell’anima di quella che è una delle linee più giocabili dell’intera gamma Dunlop.

La nuova creazione del brand giapponese avrà un ciclo vitale di tre anni, uscirà la nuova versione nel lontano, ma nemmeno troppo, 2028. Chissà se avremo uno Slam in casa, o se Jannik Sinner avrà battuto qualche record, chissà dove sarà arrivato il tennis in Italia… Non possiamo sapere niente di tutto questo, ci limitiamo a scrivere delle novità che troviamo in questi telai, partendo dalle tecnologie.

Spiccano su tutte la GROMMET SPIN BOOST XT e la SPIN BOOST FRAME GEOMETRY. La prima è caratterizzata da un set di passa corde dinamico nella parte superiore del telaio, creato appositamente per generare spin che, insieme al nuovo piatto corde, garantisce un miglior rendimento in termini di potenza e controllo. La seconda prevede un aumento della rigidità esterna del telaio che offre una riduzione della deformazione della forma della racchetta all’impatto, con conseguente aumento della velocità e degli effetti impressi sulla palla. Con più spin e velocità, le prestazioni complessive della racchetta aumentano, è questo il principio di base!

Abbiamo poi la SPIN BOOST STRING TECH: Il piatto corde è stato progettato per creare una distribuzione più uniforme della potenza, soprattutto verso la parte superiore della racchetta.

La VIBROSHIELD: un materiale antivibrazioni posizionato a ore 3 e 9 e nella zona della gola della racchetta.

La V-ENERGY SHAFT: un’esclusiva geometria del telaio a V nell’area del fusto della racchetta che ne aumenta la flessibilità per migliorare la presa e la potenza della palla.

Infine la SONIC CORE MADE WITH INFINERGY BY BASF, ormai un must delle racchette di casa Dunlop: situato nelle zone a ore 2 e ore 10 della racchetta, Infinergy® è il primo E-TPU (poliuretano termoplastico espanso) al mondo sviluppato da BASF che garantisce un piacevole impatto e una riduzione delle vibrazioni sul braccio.

Ricordiamo che la gamma di racchette Dunlop è completata dalle linee Cx e Fx – dove “C” sta per “Controllo” e “F” per “Force”, potenza. Al momento è quest’ultima la racchetta più utilizzata dai giocatori ATP sponsorizzati dal brand giapponese: Jack Draper, Alexei Popyrin e Miomir Kecmanovic, per citarne alcuni.

Ma torniamo alla gamma Sx, l’ultima arrivata. I modelli sono quattro, è stato abbandonato il “racchettone” Sx 600, abbiamo:

Sx 300 TOUR

La più pesante della gamma, questa racchetta genera la massima potenza e un alto livello di spin. È perfetta per i giocatori che colpiscono la palla con uno swing molto ampio per generare un livello di potenza elevato con il massimo controllo. Piatto Corde 98 / Peso 305 grammi / Schema Corde 16×19 / Bilanciamento 315.

Sx 300

Versione del telaio aggiornata grazie a nuove avanzate tecnologie che migliorano il comfort e i livelli di spin. Perfetta per i giocatori che colpiscono la palla con uno swing da normale ad ampio e che cercano una combinazione equilibrata tra potenza e spin. Piatto Corde 100 / Peso 300 grammi / Schema Corde 16×19 / Bilanciamento 320.

Sx 300 LS

Questa versione più leggera della SX 300 offre un’ottima manovrabilità e maneggevolezza. Perfetta per i giocatori di livello avanzato e per quelli che cercano una racchetta con un peso più leggero per ottenere colpi veloci con un alto livello di spin. Piatto Corde 100 / Peso 285 grammi / Schema Corde 16×19 / Bilanciamento 325.

Sx 300 LITE

Questa racchetta presenta le stesse proprietà della SX 300, ma con un peso più leggero che consente una grande maneggevolezza in tutte le situazioni di gioco. Questo, unito allo schema corde 16×18, consente di ottenere ottimi spin e controllo. Perfettamente adatta ai giocatori più giovani che sono alla ricerca di una racchetta full-size leggera per compiere il prossimo passo nella loro crescita tennistica. Piatto Corde 100 / Peso 270 grammi / Schema Corde 16×18 / Bilanciamento 330.

La gamma è poi completata dai telai Sx Team 100 e Sx Team 105, racchette di medio livello con un peso rispettivamente di 280 e 260 grammi, pensate per i giocatori occasionali che non hanno bisogno di una racchetta ultra prestante ma prediligono una buona qualità prezzo.

Dunlop è tornata con una bella novità, ora aspettiamo la nuova Fx, che verrà presentata a fine 2025 e lanciata sul mercato a gennaio 2026. Nel frattempo ci godiamo una stagione tennistica sempre più accesa. Tanti i tornei in arrivo e non possiamo non fare il pieno di Dunlop perché la maggior parte di quei tornei si giocano con le palle della D-Volante: Miami Open by ITAU, Rolex Monte-Carlo Master, Mutua Madrid Open, Internazionali BNL d’Italia, Wimbledon e gli altri tornei su erba (con palla Slazenger, distribuita da Dunlop), infine le Nitto ATP Finals di Torino, l’apice della stagione tennistica. Ne vedremo delle belle!

