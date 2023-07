Dunlop Fort progettata per il Padel

Dunlop è lieta di presentare la nuova palla di punta nel mondo del padel: la Dunlop Fort Padel. Questa palla rappresenta l’apice di decenni di esperienza e dedizione nel settore, portando il padel a un livello superiore.

Dall’introduzione della sua prima palla da tennis nel 1923, Dunlop è sinonimo di qualità ed eccellenza, distinguendosi per la sua continua innovazione e offrendo prodotti ad alte prestazioni per giocatori di tutti i livelli. Allo stesso tempo, il marchio festeggia anche i 30 anni dall’uscita del primissimo modello di palla da padel: l’originale Dunlop Padel.

Ora l’iconica Dunlop Fort arriva nel mondo del padel, offrendo una sensazione eccezionale all’impatto e la massima uniformità di volo e rimbalzo. La palla è stata progettata per aumentare la durata e mantenere prestazioni ottimali partita dopo partita, grazie all’esclusiva costruzione del nucleo e al feltro sintetico di alta qualità.

Progettata per un gioco veloce e dinamico, questa palla offre un rimbalzo extra rispetto alle tradizionali palline da padel, offrendo un’esperienza di gioco entusiasmante sia per i giocatori amatoriali sia per gli agonisti.

Approvata dalla FIP (International Padel Federation), la Dunlop Fort Padel soddisfa gli standard richiesti e può essere utilizzata nei tornei ufficiali in tutto il mondo, garantendo la massima qualità in tutte le competizioni.

Inoltre, con questo nuovo lancio, Dunlop compie un passo importante e innovativo verso la sostenibilità, eliminando il tradizionale coperchio in plastica e sostituendolo con un coperchio in carta ecologica riciclabile.

Dunlop dimostra ancora una volta la sua leadership nel mercato del padel, offrendo ai giocatori le migliori attrezzature per godere appieno di questo sport emozionante. Nel suo centenario, il marchio invita giocatori, club e appassionati di padel a unirsi alla celebrazione e scoprire le innovazioni che hanno reso Dunlop un punto di riferimento nel mondo degli sport di racchetta.

