Slinger Bag, quando una “lancia palle” diventa cool!

Slinger Bag: due parole che di per sénon riconducono al tennis, ma che invece si integrano perfettamente con il mondo dello sport. Un prodotto nato per rivoluzionare l’attività di molti giocatori e appassionati. Slinger Bag è la macchina lancia palle che – possiamo scriverlo – ha siglato una bella rivoluzione: leggera, comoda, bella da vedere ed efficiente in tutte le zone del campo!









Lanciata e prodotta da Slinger – noto marchio sportivo americano focalizzato sull’innovazione della tecnologia e delle attrezzatture per il miglioramento del gioco – è distribuita sul territorio europeo da Dunlop, azienda leader nel mondo del tennis. Dunlop è “Palla Ufficiale” in più tornei ATP e WTA di qualsiasi altro brand: solo in Italia, nel 2022, ricordiamo gli Internazionali BNL d’Italia, le Nitto ATP Finals, le Intesa Sanpaolo Next-Gen ATP Finals, il WTA 250 di Palermo, il WTA 125 di Gaiba, gli ATP 250 di Napoli e Firenze e la maggior parte dei Challenger organizzati nel Bel Paese. Ma oltre alle palle c’è molto di più: una gamma di racchette che soddisfa ogni tipo di giocatore, una linea completa di prodotti da padel, la distribuzione del brand K-Swiss e molto altro…

Ma non divaghiamo. Slinger Bag, Introdotta in casa Dunlop nel 2020, ha ottenuto da subito ottimo riscontro tra gli addetti ai lavori. Utilizzata da coach professionisti, maestri di Club, appassionati della domenica e agonisti, la macchina raggiunge un ampio target di riferimento grazie alle funzioni d’uso facili ed efficienti.

Con i suoi 15 kg, si distingue per una leggerezza unica. Una macchina “portatile”, comoda da trasportare e dalle dimensioni contenute: può entrare perfettamente nel bagagliaio di un’auto. A sorprendere maggiormente però sono le capacità multifunzionali di questo prodotto. Oltre a vantare una capienza di 144 palle (2 cartoni) e una durata della batteria di circa 4 ore, la versione completa “Slinger Grand Slam Pack” è dotata anche di una tasca spaziosa per contenere le racchette o altro materiale, di un tubo raccogli palle, di una porta USB per caricare lo smartphone e di un sostegno per camera o smartphone.

La velocità di uscita delle palle può variare da 15 km/h a 70 km/h, è inoltre possibile modificarne il topspin e l’altezza del lancio. Funzioni che rendono questo prodotto una risorsa sempre più fondamentale all’interno di scuole tennis, accademie o circoli privati.

Slinger Bag, oltre a essere un fedele “compagno di gioco” , è anche un importante strumento di lavoro per tutti i maestri del settore. Il compito svolto dalla macchina permette ai tecnici di concentrarsi su determinati aspetti del giocatore, quali tecnica e movimento dei piedi, sfruttando metodi come la video-analisi; e non li obbliga a stare al cesto dall’altra parte della rete ma permette loro di posizionarsi dietro al giocatore per valutare ed eventuale correggere ogni movimento. Slinger Bag può essere utilizzata per allenare sia il gioco a rete sia i fondamentali da fondo campo. Il classico “lavoro al cesto” sarà così ancora più preciso ed efficiente.

Da “avversario”, invece, Slinger fa correre chiunque a destra e sinistra, grazie all’oscillatore applicato sotto di essa. Provare a batterla è una sfida titanica. Non sbaglia mai!

Ultimo ma non per importanza: per tutti gli appassionati degli sport della racchetta è prevista una grandissima novità. Forse basta analizzare questa frase per immaginare di cosa stiamo parlando… A dimostrazione di come il brand Slinger non abbia smesso di crescere, il concetto di macchina lancia palle sarà ulteriormente rivoluzionato. Che altro? Ci vediamo in campo!

MICHELE GASPARI