L’atleta K-SWISS Cameron Norrie in semifinale a Wimbledon

L’iconico marchio americano di tennis K-Swiss è entusiasta di annunciare che il proprio testimonial Cameron Norrie ha raggiunto la semifinale a Wimbledon dopo aver battuto David Goffin in un emozionante match deciso al quinto set. Il miglior giocatore britannico, attualmente numero 12 ATP, giocherà per migliorare ulteriormente la sua migliore prestazione in un torneo del Grand Slam.

Norrie è un atleta K-SWISS dal 2020. “La nostra partnership con Cam è iniziata tre anni fa. Amiamo il suo stile di gioco. L’anno scorso abbiamo assistito al suo grande miglioramento e abbiamo visto la sua fiducia aumentare partita dopo partita: ha iniziato il 2021 classificato intorno alla posizione 70 ATP e ha chiuso l’anno numero 10. Mentre continuiamo a investire nel tennis e a livello globale, firmare nuovamente Cam come nostro ambasciatore globale era una priorità assoluta, siamo quindi molto entusiasti e orgogliosi che Cam farà parte del nostro team K-Swiss fino al 2024“. Ha affermato Dave Grange, Presidente internazionale del marchio di K-Swiss.

La calzatura scelta da Norrie continua a essere la Ultrashot 3. La nuova scarpa è progettata per i tennisti di alto livello: aggressivi, potenti e alla ricerca continua del massimo livello di prestazione. La Ultrashot 3 offre il massimo ritorno di energia con la tecnologia dell’intersuola Surge 7.0 e il 360 Plantar Chassis Support che garantisce un movimento laterale illimitato; infine il Dragguard 7.0 incorporato permette una presa e trazione superiori.

Oltre alle calzature, Norrie indossa l’abbigliamento K-Swiss: la maglietta Heritage S/S e i pantaloncini Supercharge, progettati in modo innovativo per vestibilità e funzionalità. I materiali leggeri incorporati con angoli stealth e lato asimmetrico creano un look aerodinamico che ridefinisce il classico outfit da tennis.

Contro Goffin, Norrie ha giocato da vero campione. L’abbigliamento indossato da Cameron a Wimbledon è oggi disponibile su K-Swiss.com.

A proposito di K-Swiss

Il brand K-Swiss è stato sin dagli inizi guidato da uno spirito imprenditoriale, quando due fratelli svizzeri si sono trasferiti in California per creare un marchio di calzature incentrato sul tennis. Da accaniti sciatori, i fratelli si sono ispirati agli scarponi da sci in pelle per creare scarpe da tennis che supportassero i movimenti aggressivi del tennis. Presentata nel 1966, la K-Swiss Classic è stata la prima scarpa da tennis al mondo interamente in pelle. Ha rapidamente ottenuto consensi a livello globale ed è diventata simbolo di stile dentro e fuori dal campo. Ora, 57 anni dopo, K-Swiss sta scrivendo nuovi capitoli nella sua storia leggendaria. Rendendo omaggio al duro lavoro dei nostri fondatori e alla natura competitiva del gioco che ha ispirato tutto questo, K-Swiss si sta impegnando a ispirare la prossima generazione di tennisti.