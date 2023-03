Dunlop FX: Force of Power!

Di Michele Gaspari

Forces of Power! Potenza allo stato puro! È con questo slogan che Dunlop lancia nel 2023 la nuova linea premium di racchette FX. Un telaio migliorato rispetto alla versione precedente, più confortevole e morbido, dove il blu diventa il colore dominante a discapito del nero. Un design innovativo, accattivante e moderno degno delle racchette di ultima generazione, e che trova in Jack Draper, astro nascente del tennis mondiale, il suo principale testimonial.











Non solo grande potenza, ma anche facilità di spin e delicate sensazioni di comfort. Queste le maggiori innovazioni apportate alla linea 2023. Un connubio cercato e trovato dalla casa giapponese, che più di chiunque altro vede nella sezione “Ricerca & Sviluppo” un fondamentale investimento di successo. La FX, giunta così alla sua seconda generazione dopo il debutto del 2020, si appresta a diventare racchetta simbolo del giocatore moderno, grazie a tecnologie che esaltano la potenza del colpo senza perdere in controllo.

Sono 5 gli aspetti chiave che rendono il telaio unico sul mercato:

Sonic Core fatto con Infinergy sviluppato da BASF

Tecnologia Sonic Core situata su entrambi i lati della racchetta, precisamente a ore 2 e ore 10, che garantisce una maggiore sensazione di comfort grazie al materiale super elastico e morbido che riduce le vibrazioni (fino al 37%) e limita il rischio di infortuni.

Power Boost Frame Geometry

Il telaio presenta un profilo aerodinamico e veloce caratterizzato da una gola più ampia che garantisce maggiore stabilità all’impatto e un maggiore ritorno di energia.

Power Boost ­­­+­ Groove

Rispetto alla versione precedente, la FX 2023 è caratterizzata da un nuovo sistema di passa corde, con fori più larghi e profondi. Questa innovazione genera una maggiore flessione della corda al momento dell’impatto producendo un aumento di potenza, uno sweet spot più ampio e una migliore sensazione di comfort. Risultato? Colpi più veloci ed efficaci. Forces of Power!

Power Grid String Tech

Il piatto corde re-ingegnerizzato, più largo lungo le corde verticali e orizzontali, in particolare nella parte superiore della racchetta, permette una distribuzione più uniforme della potenza. Il movimento delle corde genera inoltre una grande facilità di spin, permettendo al giocatore di colpire ogni palla con raffinato controllo.

Frame Stiffness Adjustment

La minore rigidità del telaio favorisce una risposta più morbida, una sensazione più confortevole all’impatto. Questo nuovo assestamento genera anche un maggiore “morso sulla palla” e un “dwell time” (periodo di tempo in cui la pallina rimane sulle corde) più duraturo, qualità che permettono di imprimere maggiore potenza nei colpi.

La gamma di racchette Fx si ripete, troviamo quindi i modelli Fx 500 Tour, Fx 500, Fx 500 Ls, Fx 500 Lite e Fx 700. Tutti diversi per peso, bilanciamento e le altre specifiche, ma con la stessa anima potente e aggressiva!

Dunlop FX 500 Tour

È la racchetta più pesante della serie con i suoi 305 grammi non incordata. Adatta a giocatori esperti, offre una perfetta combinazione di potenza, spin e precisione. Presenta un profilo più sottile rispetto alle altre “sorelle” e un piatto corde di 98 che garantisce grande controllo e una buona sensibilità all’impatto. Adatta ai giocatori di livello avanzato, ha uno schema corde 16×19.

Dunlop FX 500

Caratterizzata da un profilo leggermente più spesso e un ovale poco più grande, la FX 500, a confronto con il modello Tour, offre maggiore potenza ma anche una notevole facilità di spin. Rimane lo stesso una racchetta precisa, adatta ai giocatori di livello intermedio, avanzato, che prediligono un gioco d’attacco. Si trova con un peso di 300 grammi non incordata, uno schema corde 16×19 e un bilanciamento di 320 mm.

Dunlop FX 500 LS

Stesso schema corde e headsize della versione FX 500 ma con un peso più leggero (285 grammi), la FX 500 LS è adatta ai giocatori di livello intermedio che desiderano spinta e potenza nei loro colpi. L’attrezzo è maneggevole, si muove velocemente, e garantisce anche grande comfort.

Dunlop FX 500 Lite

La versione Lite si distingue per il suo peso di 270 grammi e uno schema corde di 16×18 che conferisce quindi potenza e spin ai colpi. Giocatori junior e di livello intermedio troveranno un telaio leggero, veloce e facilmente gestibile.

Dunlop FX 700

È il modello che più si differenzia dai precedenti della famiglia Force. Il piatto corde ampliato di 107 Sq. Inc. rende questo telaio una vera e propria arma per chi si è da poco avvicinato al tennis. Grazie alla sua maggiore superficie d’impatto, la racchetta aiuta a generare forza perdendo un po’ in controllo. Perfetta per chi è in cerca di migliorare il proprio gioco.

Alla gamma di racchette premium, Dunlop affianca anche una nuova linea di borsoni – performance e club – e una serie di racchette più economiche, chiamate Team. A completare il look, troviamo una ampia scelta di racchette junior, in grafite e alluminio.

La ricercatezza e le innovazioni implementate sulla nuova linea FX rappresentano la dimostrazione di come Dunlop sia sempre più attenta a creare una linea premium con una chiara identità. L’azienda giapponese sta scalando anno dopo anno le gerarchie di mercato ristabilendosi nel tennis che conta, grazie a una sempre maggiore presenza nel tour e una indiscutibile qualità dei prodotti.