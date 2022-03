Tennis Europe e Dunlop siglano una partnership quadriennale

Tennis Europe e Dunlop hanno firmato un accordo globale che riconosce il brand giapponese come

sponsor principale della Federazione Europea di Tennis.

L’accordo quadriennale, a partire dal 1 aprile, segna l’inizio di un rapporto lungo termine tra le due organizzazioni durante le quali Dunlop e la sua gamma di prodotti, comprese le calzature e l’abbigliamento K-Swiss e la macchina lancia palle Slinger Bag, saranno promossi come prodotti ufficiali di Tennis Europe.

La partnership ha un focus particolare sul Tennis Europe Junior Tour, che consiste in 450 eventi per giocatori di età pari o inferiore a 12, 14 e 16 anni. Attiva in 46 nazioni europee, questa piattaforma è leader mondiale nell’organizzazione di eventi per i giocatori di queste fasce d’età. Secondo i termini dell’accordo, Dunlop diventerà:

Sponsor degli eventi di punta di Tennis Europe

Palla Consigliata del Junior Tour, con offerte scontate per gli organizzatori del torneo

Palla Ufficiale dei Campionati Europei Junior e del Junior Master di Monte‐Carlo

Annunciando la partnership all’assemblea generale annuale 2022 di Tennis Europe a Cascais, in Portogallo, dove sono attualmente riuniti i leader di 45 nazioni europee, il presidente dell’organizzazione Ivo Kaderka ha dichiarato: “Siamo entusiasti di intraprendere questa avventura con Dunlop, uno dei brand sportivi più iconici il cui nome è sinonimo di qualità ed eccellenza. Con la passione condivisa per lo sviluppo, l’innovazione e la crescita dei giovani talenti, sono sicuro che questa partnership sarà incredibilmente produttiva per il nostro sport”.

“Siamo lieti di siglare questa partnership con Tennis Europe. Condividiamo la loro passione per lo sport del tennis e non vediamo l’ora di migliorare l’esperienza in campo con le migliori palle da tennis al mondo e l’attrezzatura ad alte prestazioni dei brand Dunlop, K-Swiss e Slinger”, ha affermato Frans Swinkels, Managing Director Europe, Dunlop Europe International. “Tennis Europe ha avuto un forte impatto sullo sviluppo del tennis europeo per i giovani e siamo ansiosi di fornire l’organizzazione, i suoi membri e gli organizzatori di tornei, con i nostri prodotti ad alte prestazioni”.

TENNIS EUROPE

La missione di Tennis Europe è promuovere e sviluppare lo sport all’interno delle sue 50 associazioni nazionali di tennis. Come Associazione regionale dell’ITF, Tennis Europe si concentra sul tennis giovanile per fornire un percorso ai giovani talenti emergenti. Ogni anno, fino a 20.000 giocatori competono in 400 eventi del Tennis Europe Junior Tour tenuti in 46 paesi. Da entry-level agli eventi d’élite di “Super Categoria” come “Les Petits As” e i Campionati Europei Junior, i giocatori competono per ottenere i punti in classifica per “Road To Monte‐Carlo” nella speranza di qualificarsi per il Master di fine stagione. I programmi di sviluppo e istruzione rappresentano altre attività chiave di Tennis Europe, che è stata fondata nel 1975 e ha sede a Basilea, in Svizzera.

Per ulteriori informazioni, visitare www.tenniseurope.org.

DUNLOP

Dunlop è di proprietà di Sumitomo Rubber Industries e ha sede a Kobe, in Giappone. Dunlop ha una storia leggendaria nello sport del tennis: è oggi partner ufficiale dell’ATP Tour e dell’Australian Open. I giocatori attuali “on Tour”: Miomir Kecmanovic, Kevin Anderson, Michael Mmoh, Liam Broady, Jack Draper, Jamie Murray, Ann Li, Misaki Doi, Zarina Diyas, Qiang Wang e Dalma Galfi. Le leggende degli Stati Uniti Dunlop James Blake e Michael Chang, nonché Patrick Mouratoglou, Nick Bollettieri e Rod Laver sono anche ambasciatori del marchio. Dunlop è il partner ufficiale di palline e racchette/corde da tennis delle principali