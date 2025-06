Djokovic e le difficoltà di inizio carriera: “Mio padre chiese un prestito alla mafia”

Novak Djokovic ha rilasciato un’intervista a un media serbo in cui ha affrontato molti argomenti, tra cui le difficoltà che ha dovuto superare per diventare professionista. Quando la sua carriera stava per decollare, il serbo ha dovuto recarsi negli Stati Uniti per competere per alcune settimane e continuare a migliorare. “Il costo totale del viaggio è stato di circa 5.000 dollari, era impossibile avere quella somma in quel momento. Mio padre ha dovuto rivolgersi agli strozzini, alla mafia. Ha spiegato loro la situazione, ha ammesso che andavamo di fretta e loro hanno applicato un interesse del 30%. Mio padre ha accettato, ma ci sono storie incredibili di quel periodo. Abbiamo avuto molti problemi, hanno persino causato un incidente d’auto, ma alla fine è riuscito a pagare”, ha dichiarato.

