Caroline Garcia annuncia il ritiro: sarà il suo ultimo Roland Garros

Ha solo 32 anni, ma Caroline Garcia ha deciso di non andare oltre con la propria carriera. La francese, ex numero 4 del mondo in singolare e pluri campionessa Slam in doppio, vincitrice delle WTA Finals 2022 a Fort Worth in Texas, ha pubblicato questa mattina una lettera sui propri profili social dove ha comunicato l’intenzione di smettere col tennis nel giro di breve.

Gli ultimi anni sono stati piuttosto duri da un punto di vista fisico e mentale, con infortuni continui e l’annuncio di volere una pausa a fine 2024 soprattutto per ricaricarsi mentalmente. Negli ultimi anni, però, ha anche cominciato ad aprirsi fuori dal campo verso nuovi ambienti come il podcast con il proprio fidanzato dove intervista giocatori e giocatrici. L’inizio di 2025 purtroppo non ha cambiato tanto le prospettive, con poche soddisfazioni e un nuovo infortunio appena prima della stagione sulla terra rossa che probabilmente le ha fatto capire non c’era molta strada ancora davanti.

Scivolata al numero 145 del mondo, non ha ancora comunicato quando sarà davvero il momento dell’addio perché nella lunga lettera ha parlato di “ultimi tornei da disputare” facendo intendere questo Roland Garros, comunque ufficializzato come ultima partecipazione nello Slam di casa, non sia l’ultimo passo.

Lascia con 11 titoli WTA, le WTA Finals il momento più alto ma ci sono anche i due WTA 1000 di Wuhan e Pechino del 2017 da contorno in singolare mentre in doppio ha collezionato otto titoli tra cui due Roland Garros in coppia con Kristina Mladenovic.

