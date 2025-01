Bolelli e Vavassori: “Daremo il massimo per portare a casa il trofeo” (video)

“Daremo il massimo, sabato vogliamo potare a casa il trofeo“. Così Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai microfoni di Eurosport, subito dopo aver raggiunto la finale in doppio agli Australian Open.

Gli azzurri, coppia numero 3 del tabellone, hanno conquistato il primo titolo dell’anno ad Adelaide e questa volta sono determinati ad andare a segno dopo la sconfitta nella finale dello scorso anno.

“È stato un match duro. Loro rispondevano benissimo e ad un certo punto non sapevamo più dove servire” ammette Vavassori a fine match. Dopo li primo set i due italiani sono usciti da campo per riordinare le idee, discutendo su quali cambiamenti adottare per provare a ribaltare le sorti della partita. “Dal secondo set abbiamo iniziato a servire e rispondere meglio ed è andata bene“.

A caccia del primo titolo Slam

In coppia i due vanno a caccia del primo successo in un torneo dello Slam dopo le sconfitte in finale a Melbourne e al Roland Garros nel 2024.

Per Bolelli si tratterebbe del secondo Slam, un bis in Australia a 10 anni dal trionfo in doppio con Fabio Fognini. Andrea ha invece vinto il primo (e finora unico) major nel doppio misto con Sara Errani agli US Open dello scorso anno.

Il video dell’intervista

