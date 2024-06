Sabalenka, niente Olimpiadi: “Calendario pieno, devo pensare alla mia salute”

Aryna Sabalenka non giocherà alle Olimpiadi di Parigi 2024. La bielorussa ha annunciato nella conferenza stampa pre-torneo al WTA 500 di Berlino, dove è previsto il suo rientro in campo dopo l’eliminazione al Roland Garros, che ha preso la decisione in piena autonomia e senza questioni secondarie legate a eventuali comunicazioni dell’ITF sull’eleggibilità di atleti appartenenti ai comitati russi e bielorussi, sospesi dal CIO da oltre due anni per l’invasione in Ucraina.

“Il calendario è troppo pieno” ha dichiarato la numero 3 del ranking WTA, “devo poter pensare alla mia salute. Ci sono troppi cambi di superficie ravvicinati”. La situazione per i tennisti, nei fatti, vede il passaggio dalla terra battuta all’erba al ritorno sul ‘rosso’ e al cemento nordamericano in due mesi scarsi con già sei mesi circa di attività quasi non stop. Chiarendo ancor di più, la bi-campionessa dell’Australian Open ha un po’ puntato il dito contro le nuove regole WTA che da quest anno hanno ampliato il numero di eventi obbligatori da rispettare: dieci WTA 1000 e sei WTA 500, oltre agli Slam e alle eventuali WTA Finals: “Devi per forza sacrificare qualcosa, ne va del proseguo della stagione”:

