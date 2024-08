Swiatek: “Mai sentita così tanta pressione, ma ora ho una medaglia”

Iga Swiatek ieri non era riuscita praticamente a parlare nell’immediato post gara della sconfitta contro Zheng Qinwen, partita che oggi ha classificato come una delle più pesanti della sua carriera. La vittoria odierna contro Anna Karolina Schmiedlova, col punteggio di 6-2 6-1, è servita a tante cose. Anzitutto a darle la medaglia tanto ambita: voleva l’oro, e probabilmente la delusione l’accompagnerà ancora per un po’, ma anche il bronzo ha valore.

“La tensione e lo stress che ho avvertito per tutta la settimana rende questo traguardo speciale. Non ho mai sentito qualcosa di simile, nemmeno durante i tornei dello Slam. Non era affatto facile, e per questo avere la medaglia è come un sogno che si avvera. Sono davvero orgogliosa di me stessa per essere tornata in campo dopo una giornata come ieri, perché quella è stata una delle sconfitte più pesanti che possa ricordare in carriera”.

Proprio da lì è partita raccontando cosa sia successo dopo lo sfogo nella zona mista: “Credo di aver pianto così dopo aver perso in Australia, nel primo Slam dopo la prima vittoria a Parigi. Abbiamo cominciato la nuova stagione e dopo quella brutta sconfitta credo di aver pianto per tre giorni. Qui però penso che se non avessi giocato oggi avrei forse pianto per una settimana intera. Ieri ho pianto per circa sei ore. È sport, è tennis, generalmente sono brava a capire che sia solo parte della mia vita, ma questa volta è come se qualcuno mi avesse spezzato il cuore, è stato terribile. Forse perché sono numero 1 da molto tempo, ho vinto tanto, e allora pensavo di poter gestire tutto in una certa maniera. Questo torneo invece mi ha mostrato che non è così”.

Infine, sul significato in sé della medaglia soprattutto come prima del suo paese a riuscirci: “Questo torneo è meraviglioso, ma gestire il tutto come ho fatto io non mi ha dato modo di godermi il percorso di questa settimana. Per questo, anche, butto un occhio per esempio a Carlos Alcaraz per vedere come lui si stia godendo l’esperienza ed è un esempio importante. Per ora questa medaglia vuol dire tanto, ma ho bisogno di tempo per riprendermi”.

Dalla stessa categoria